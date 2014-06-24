Рома Прокопов prokop_romanskiprokop_romanski
26 летУкраина/Винница
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Программирую на языках C++, C#, а также разрабатываю вебсайты
Разрабатываю прикладное программное обеспечение любой сложности на С# а также C++, сайты WordPress. Также делают дипломные и курсовые работы, лабораторные и другие проекты.
Мобильные приложения
нет отзывов
от $10
от 3 дней
#459
Системное программирование
нет отзывов
от $10
от 2 дней
#475
Базы данных
нет отзывов
от $10
от 2 дней
#555
Прикладное ПО
нет отзывов
от $10
от 2 дней
#848