Разработка сайтов и веб-приложений

Веб-разработкой занимаюсь с 2008-го года. За это время довелось поработать с известными системами управления сайтов такими как Joomla, Drupal, WordPress, OpenCart и др. Также были и малоизвестные и самописные системы, скрипты и фреймворки.

В зависимости от проекта приходится решать разные задачи. Это может быть разработка плагинов, модулей, шаблонов для готовых сайтов или разработка приложений с нуля для решения задач заказчика.

Полученный опыт позволяет выбирать правильные решения и использовать современные технологии, которые позволяют вести качественную разработку и заканчивать проекты в срок.

Как я работаю?

Мы с вами обсуждаем все детали и определяем задачи

Я предлагаю решение

Договариваемся о сроках и оплате

Я выполняю работу в намеченный срок

Вы принимаете работу и оплачиваете

Использую в своей работе:

PHP, MySQL, JavaScript, HTML, CSS.