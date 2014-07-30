Веб-разработкой занимаюсь с 2008-го года. За это время довелось поработать с известными системами управления сайтов такими как Joomla, Drupal, WordPress, OpenCart и др. Также были и малоизвестные и самописные системы, скрипты и фреймворки.
В зависимости от проекта приходится решать разные задачи. Это может быть разработка плагинов, модулей, шаблонов для готовых сайтов или разработка приложений с нуля для решения задач заказчика.
Полученный опыт позволяет выбирать правильные решения и использовать современные технологии, которые позволяют вести качественную разработку и заканчивать проекты в срок.
Как я работаю?
Мы с вами обсуждаем все детали и определяем задачи
Я предлагаю решение
Договариваемся о сроках и оплате
Я выполняю работу в намеченный срок
Вы принимаете работу и оплачиваете
Использую в своей работе:
PHP, MySQL, JavaScript, HTML, CSS.
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