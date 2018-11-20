prologygt

Александр Фадеев prologygt

 
32 годаРоссия/Томск
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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  • Не корректно работает поиск CMS Битрикс

    $1

    Нужен от вас совет, где и что поправить. Проблема следующая, есть интернет магазин, есть на нем строка поиска. Когда вводим 90% товаров, то все норм работает. Но, есть товары которые не ищутся. Например запрос: "Зефир Ассорти" Начинаем вводить слово ...

    Битрикс
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Рерайт про заказ реферата по экономике

    $3

    Тема – Текст про заказ реферата по экономике Основной ключ – "реферат по экономике" (используем в заголовке, 1 абзац, середина, последний абзац). Текст будет проверяться и сравниваться с оригиналом. Прошу писать хороший текст для людей. Уникальность мин 95% Без ...

    Рерайтинг1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Лиды из instagramm

    Здравствуйте! Нужен развернутый ответ Ниша: монтаж систем отопления в частных домах Регион: Томск, Томская область Цель: клиенты на монтаж 1. Распишите подробно план своих действий, стоимость всех работ, сроки 2. Что ожидать от вашей работы? 3. Какие даете гарантии? 4. Работаете ли ...

    Социальные сети (SMM и SMO)11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Продающий сюжет для видео

    Здравствуйте! На нашем сайте lotus-ru .ru есть готовое видео, необходимо посмотреть и переделать сюжет. Сделать продающий на 1 - 2 минуты текст. Любую информацию предоставим

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Логотип для сайта, рекомендации

    Здравствуйте! Необходимо переделать существующий логотип на сайте lotus-ru. ru, сделать профессиональный который можно использовать на любых материалах. Дать рекомендации цветовых решений для сайта. Интересует срок и стоимость.

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки37 заявок
    Закрыт
    5 лет назад