Нужен от вас совет, где и что поправить. Проблема следующая, есть интернет магазин, есть на нем строка поиска. Когда вводим 90% товаров, то все норм работает. Но, есть товары которые не ищутся. Например запрос: "Зефир Ассорти" Начинаем вводить слово ...