Разработка Электроники Схем Изготовление на заказ

Здравствуйте!

Меня зовут Данил. Я осознанно занимаюсь электроникой 15 лет. На данный момент выполняю заказы по разработке электроники ( прототипированию и подготовкой к серийному производству практически любой электроники). Помимо электроники проектируем корпуса РЭА, радиаторы охлаждения, есть опыт в станкостроении ЧПУ. Кроме сторонних заказов веду проекты собственной разработки. Есть небольшая команда работаем вместе 3 года. Сроки выполнения зависят от проекта и цели. Оплата на р/с ИП или на карту.