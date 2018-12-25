promexcutru

Компания Промэкс promexcutrupromexcutru
27 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Компания «Промэкс»
«ПРОМЭКС»- одна из крупнейших компаний в России, осуществляющая обработку металла на
высокотехнологичном оборудовании. За 14 лет работы на рынке кампания заработала
репутацию надежного партнера, успешно реализовав множество проектов. В команде
только высококвалифицированные специалисты: от инженеров до
рабочих-станочников. Высококлассное оборудование для обработки металла,
используемое компанией ПРОМЭКС, позволяет выполнять заказы любой сложности
быстро, качественно и по минимальной цене.
Санкт-Петербург
192012, проспект Обуховской обороны, д. 271А,офис 430
Режим работы: Пн-Пт9:00-18:00
Тел./факс: +7 (812) 777-77-22
E-mail: [email protected]
Сайт: https://promexcut.ru/
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