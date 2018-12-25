promexcutru

Компания «Промэкс»

«ПРОМЭКС»- одна из крупнейших компаний в России, осуществляющая обработку металла на

высокотехнологичном оборудовании. За 14 лет работы на рынке кампания заработала

репутацию надежного партнера, успешно реализовав множество проектов. В команде

только высококвалифицированные специалисты: от инженеров до

рабочих-станочников. Высококлассное оборудование для обработки металла,

используемое компанией ПРОМЭКС, позволяет выполнять заказы любой сложности

быстро, качественно и по минимальной цене.

Санкт-Петербург

192012, проспект Обуховской обороны, д. 271А,офис 430

Режим работы: Пн-Пт9:00-18:00

Тел./факс: +7 (812) 777-77-22

E-mail: [email protected]

Сайт: https://promexcut.ru/