promise99

Роман Аленичев promise99

 
29 летРоссия/Краснодар
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
FullStack WebDeveloper

Основные навыки:

  • JavaScript (ES6)
  • TypeScript
  • Webpack
  • NodeJS
  • React
  • HTML5
  • CSS/SASS/SCSS
  • WebSocket
  • SocketIO
  • MongoDB
  • Mysql
  • PHP
  • EJS
В разработке около 6 лет. Всегда совершенствуюсь и развиваюсь. Берусь в основном только за сложные проекты.
PHPJavascriptTypeScriptMySQLMongoDBHTMLCSSSCSSSASSNode.jsReact.js