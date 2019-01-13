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Роман Аленичев
promise99
promise99
29 лет
Россия
/
Краснодар
5 лет на
фриланс
-бирже
Был
5 лет назад
FullStack WebDeveloper
Основные навыки:
JavaScript (ES6)
TypeScript
Webpack
NodeJS
React
HTML5
CSS/SASS/SCSS
WebSocket
SocketIO
MongoDB
Mysql
PHP
EJS
В разработке около 6 лет. Всегда совершенствуюсь и развиваюсь. Берусь в основном только за сложные проекты.
PHP
Javascript
TypeScript
MySQL
MongoDB
HTML
CSS
SCSS
SASS
Node.js
React.js
Действие аккаунта приостановлено!
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