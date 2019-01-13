FullStack WebDeveloper

Основные навыки:

JavaScript (ES6)

TypeScript

Webpack

NodeJS

React

HTML5

CSS/SASS/SCSS

WebSocket

SocketIO

MongoDB

Mysql

PHP

EJS

В разработке около 6 лет. Всегда совершенствуюсь и развиваюсь. Берусь в основном только за сложные проекты.