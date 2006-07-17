promoelite

Агенство интернет рекламы URLIX - это команда профессионалов, работающая на рынке предоставления интернет-услуг свыше 3-х лет. На счету компании более 30-ти успешно реализованных проектов самых различных тематик. Индивидуальный подход к каждому клиенту, а также четко отлаженный механизм работы специалистов компании, позволяет нам получать положительный результат в оптимально сжатые сроки.

Наши постоянные клиенты уже смогли в этом убедиться. (Наше портфолио)

Все усилия в своей работе мы направляем на то, чтобы сделать Ваш бизнес в интернете максимально прибыльным и эффективным .

Все наши действия направлены на долгосрочное сотрудничество и увеличение продаж. Вы можете заказать разработку Интернет-магазина или информационного сайта, который будет привлекать новых клиентов и приносить Вам дополнительную прибыль. С нашей помощью Вы сможете привлечь на сайт Вашей компании большое количество потенциальных клиентов через поисковые системы и дургие инструмены интернет рекламы, что позволит Вам получить дополнительный рынок сбыта Ваших товаров и услуг.

Мы хотим быть честными с Вами, и не будем давать неоправданных обещаний. Мы, как и Вы, хотим одного - добиться максимального результата по продвижению Вашего проекта. Мы работаем не для украшения сайта Вашей компании, а создаем реальные бизнес-инструменты. Наш профессионализм в каждой детали. Мы не просто делаем Ваш сайт посещаемым, мы привлекаем Ваших потенциальных покупателей не охваченных другими видами рекламы.

НАШИ ПРИНЦИПЫ:

Мы берем деньги только за работу

У нас вы не заплатите лишних денег. Мы не специализируемся на перепродаже рекламных мест. Мы — не торговая точка, а рекламное агентство. Обратившись к нам, вы сэкономите массу своего времени и поручите важную часть своей работы экспертам. Именно за это вы платите нам деньги.

Мы работаем на конкретного клиента

Обратившись к нам, вы поручаете нам часть своего бизнеса. Мы понимаем это, поэтому наше кредо — индивидуальный подход. Одинаково для всех у нас только одно — высокий уровень обслуживания. Далее все зависит от вас и вашего бизнеса.

Мы заботимся о гарантии результата

Главный критерий нашей работы — конкретный результат. Это места в поисковых системах, оптимальное планирование бюджета, высокая отдача от рекламы. Реклама в от агентства Интернет рекламы URLIX — результативная реклама в Интернете. В случае невыполнения нами обязателсьств мы возвращаем деньги.

ПОЧЕМУ ЕЩЕ СТОИТ РАБОТАТЬ С НАШИМ АГЕНТСТВОМ:

· комплексный подход к услуге интернет-маркетинга, охватывающий все возможности для продвижения интернет-представительств компаний в сети Интернет

· профессиональная команда - одна из лидеров в данном сегменте рынка интернет-услуг

· реальный опыт работы по успешному продвижению десятков интернет-ресурсов

· индивидуальный подход к каждому клиенту

· гарантируется увеличение целевого трафика

· только честные и надёжные методы продвижения сайтов, обеспечивающие долговременный эффект и не нарушающие требования поисковых систем. Мы не обманываем поисковые системы, мы помогаем им корректно проиндексировать и отранжировать сайт

· постоянный мониторинг изменений алгоритмов работы поисковых систем и своевременная корректировка воздействия на внутренние и внешние факторы, влияющие на видимость сайта в поисковых системах по целевым запросам

· регулярные отчёты о проделанной работе и достигнутых результатах

ЕЩЕ ВОПРОСЫ?

Сколько стоит быть лучшим? —

Ответ на этот вопрос завист от того, какой именно результат Вы хотите достичь. Средняя суммма договора на продвижение в нашем агентстве 500$ в месяц. Средняя стоимость разработки сайта 1000$ . В зависимости от того результата, который Вы хоите получить данные сумму могут корректироваться и в меньшую и в большую сторону. Цены на наши услуги

С чего начать?

Позвоните нам +7(812) 252-94-10 и мы дадим максимально развернутую консультацию по выбору оптимиального решения. Также Вы можете задать вопрос по e-mail [email protected], либо заполнить форму предварительного заказа слева.

За что мы платим?

Наши заказчики платят за реальный результат. За качественный ресурс, полностью, отвечающий требованиям конкретных бизнес условий Заказчика, за постоянную работу по анализу, мониторингу Вашего проекта и его конкурентов, за удержание достигнутых позиций, за оперативное вмешательство в сложных ситуациях. За то, что мы постоянно готовы ответить на любые вопросы и предложить Вам оптимальный вариант решения Ваших проблем.

Условия работы и гарантии?

Главной гарантией нашей работы могут являться уже выполненные нами проекты, а также наши постоянные клиенты, которые довольны качеством наших услуг. Мы заключаем договор, в котором подробно прописываем все ньансы нашего сотрудничества. В случае невыполнения нами обязательств (таких случаев за историю компании еще не было) мы возвращаем деньги . Это также прописано в договоре. Мы работаем на услових придоплаты. В случае разработки сайта или интернет магазина это 50% до начала работ. В случае продвижения предоплата как правило составляет оплату двух первых месяцев абоненсткого обслуживания.

Как нам встретиться?

Наш офис находится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 7. (5 минут от метро "Нарвская") Позвоните по телефону (812) 252-94-10 чтобы предварительно договориться о встрече.

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