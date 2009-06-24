Копирайт, SEO-копирайт

Профессиональные навыки в PR: Создала (с помощью программистов) сайт компании «Сектор недвижимости» от «А до Я», включая фотоиллюстрации (www.sproperty.ru). Разработала фирменный стиль компании. Адаптировала сайт к поисковикам и продвигала его. Придумала дизайн, меню, разделы. Разработала сайт по юзабилити. Занималась неймингом, брендингом, копирайтингом. Формировала положительный имидж компании и её репутацию. Генерировала контент и модерировала сайт. Способствовала популяризации компании при минимальном бюджете, BTL (Max УКП:254, Max ТИЦ:425). Писала статьи и новости(RSS) для сайта SEO-копирайт.

Наполнила (копирайтинг) текстами сайт: www.global-element.ru БП «Глобал-элемент».

PR награды: Сайт компании «Сектор недвижимости» стал Призером «Всероссийского Интернет-конкурса «Золотой сайт России 2007». В номинации: Строительство. Архитектура. Недвижимость. Ссылка: http://goldensite.ru/text.aspx?id=GS-Archive_2007_CFO .