Интернет пиара на форумах 3 участниками. Гаранития от 10000 просмотров

Постинг производиться 2-3 людьми с разными ip адресами, которые создают тему на форумах, где в ходе дискуссии формируется мнение о позитивных качествах рекламируемого продукта или услуги. Посты оставляют только зарегистрированные пользователи с аваторами и неким количеством оставленных комментариев в других темах, что позволяет провести действительно скрытую рекламу, которая воспринимается не как СПАМ, а как совет других интернет пользователей.

При длительности компании месяц, в ходе которого тема поддерживается, гарантированным является 10 000 целевых просмотров. Стоимость от 2000 грн.

Съемка вирусных видеороликов для интернета

Написание статей со скрытой рекламой

Реклама в сообществах: создание и раскрутка.

Опыт работы в данных направлениях.