Есть 2 сайта, один на самописном, второй на 1c Bitrix. rubrowsers.ru - битрикс (600 страниц) glamius.ru - самопис (2000 страниц) Нужно сохранить урловую структуру, и контент с мета тегами.
- $90Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $350
Формируем команду контент-менеджеров на постоянные заказы по оформлению текстов. Требуется оформлять списки, подзаголовки, находить и вставлять фотографии в текст, а так же описывать их. Требуется ещё поиск видео на youtube по теме и добавление в ...Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Нам довелось сотрудничать с большим количеством авторов-фрилансеров и поэтому мы точно знаем, кого мы бы хотели видеть в команде. Что мы ценим: 1. Умение писать интересные тексты; 2. Грамотность; 3. Умение ...Копирайтинг23 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $650
Устали искать разовые мелкие подработки, не приносящие стабильности? Вам надоело работать с заказчиками, которые сами не знают чего хотят, а потом это требуют с Вас? Тогда Вас заинтересует наше предложение: На большой проект требуются рерайтеры ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо к понедельнику 29.04 сделать дизайн сертификата о завершении обучения. Что необходимо использовать: 1. Логотип (есть исходники в psd) 2. Поле для подписи 3. Большая яркая картинка (нужно будет найти) 4. Заголовок Писать только тем, кто готов быстро и качественно выполнить ...Дизайн продукциинет заявокЗакрыт11 лет назад
Ищем несколько человек, кто будет делать рерайт на 2-4 тыс. символов без пробелов. В текст нужно будет вставлять одно ключевое слово. Требования к текстам: читабельность, вхождение ключевого слова. Оплата 30 рублей за тыс 1 тыс. символов без ...Копирайтинг47 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо сделать статический баннер на замену http://www.konfetka18.ru/wp-content/themes/konfetka/images/468x60.jpg , который будет нести такой же посыл, но уже без цифры с годом и с призывом сделать заказ прямо сейчас! За сколько по срокам и цене вы готовы сделать?Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $1000
Нам довелось сотрудничать с большим количеством авторов-фрилансеров и поэтому мы точно знаем, кого мы бы хотели видеть в команде. Что мы ценим: 1. Умение писать интересные тексты; 2. Грамотность; 3. Умение работать(вписывать в текст) с ...Копирайтинг33 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется сверстать PSD макет под Wordpress. Пример главной страницы прикрепил. Всего 3 типа страниц: главная, публикация, рубрика. Требования: 1. Срок к вечеру воскресенья; 2. Вёрстка должна быть кроссбраузерная; 3. Должен быть чистый seo ориентированный код. ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Что нужно будет делать: 1. Корректировать присланные материалы (если они будут нуждаться в этой корректировке); 2. Публиковать на сайте до 3-5 публикации в сутки (оформление текста, добавление картинок); 3. Поиск авторов (подобрав качественных авторов у ...Наполнение сайтов31 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $120
Создание компьютерного блога согласно оговоренным условиям с предоплатой 50$Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт13 лет назад