Необходимо сделать статический баннер на замену http://www.konfetka18.ru/wp-content/themes/konfetka/images/468x60.jpg , который будет нести такой же посыл, но уже без цифры с годом и с призывом сделать заказ прямо сейчас! За сколько по срокам и цене вы готовы сделать?