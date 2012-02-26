prosaifer

Роман prosaifer

 
36 летРоссия/Ижевск
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Компания BiNET.PRO
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Контент-менеджер на постоянные заказы

    $350

    Формируем команду контент-менеджеров на постоянные заказы по оформлению текстов. Требуется оформлять списки, подзаголовки, находить и вставлять фотографии в текст, а так же описывать их. Требуется ещё поиск видео на youtube по теме и добавление в ...

    Наполнение сайтов20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Авторы на сайты строительной тематики

    $1000

    Нам довелось сотрудничать с большим количеством авторов-фрилансеров и поэтому мы точно знаем, кого мы бы хотели видеть в команде. Что мы ценим: 1. Умение писать интересные тексты; 2. Грамотность; 3. Умение ...

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайтер на финансовую тематику

    $650

    Устали искать разовые мелкие подработки, не приносящие стабильности? Вам надоело работать с заказчиками, которые сами не знают чего хотят, а потом это требуют с Вас? Тогда Вас заинтересует наше предложение: На большой проект требуются рерайтеры ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Срочно! Дизайн сертификата

    Необходимо к понедельнику 29.04 сделать дизайн сертификата о завершении обучения. Что необходимо использовать: 1. Логотип (есть исходники в psd) 2. Поле для подписи 3. Большая яркая картинка (нужно будет найти) 4. Заголовок Писать только тем, кто готов быстро и качественно выполнить ...

    Дизайн продукциинет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайтер текстов на женскую тематику

    Ищем несколько человек, кто будет делать рерайт на 2-4 тыс. символов без пробелов. В текст нужно будет вставлять одно ключевое слово. Требования к текстам: читабельность, вхождение ключевого слова. Оплата 30 рублей за тыс 1 тыс. символов без ...

    Копирайтинг47 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Статический баннер для кондитерской компании

    $50

    Необходимо сделать статический баннер на замену http://www.konfetka18.ru/wp-content/themes/konfetka/images/468x60.jpg , который будет нести такой же посыл, но уже без цифры с годом и с призывом сделать заказ прямо сейчас! За сколько по срокам и цене вы готовы сделать?

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Авторы на группу проектов строительной тематики

    $1000

    Нам довелось сотрудничать с большим количеством авторов-фрилансеров и поэтому мы точно знаем, кого мы бы хотели видеть в команде. Что мы ценим: 1. Умение писать интересные тексты; 2. Грамотность; 3. Умение работать(вписывать в текст) с ...

    Копирайтинг33 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Вёрстка PSD макета под Wordpress

    Требуется сверстать PSD макет под Wordpress. Пример главной страницы прикрепил. Всего 3 типа страниц: главная, публикация, рубрика. Требования: 1. Срок к вечеру воскресенья; 2. Вёрстка должна быть кроссбраузерная; 3. Должен быть чистый seo ориентированный код. ...

    WordPress
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Контент-менеджер на информац. интернет-проекты

    $1000

    Что нужно будет делать: 1. Корректировать присланные материалы (если они будут нуждаться в этой корректировке); 2. Публиковать на сайте до 3-5 публикации в сутки (оформление текста, добавление картинок); 3. Поиск авторов (подобрав качественных авторов у ...

    Наполнение сайтов31 заявка
    Закрыт
    12 лет назад
Отзывы фрилансеров
bashkir86_del
Руслан 
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
68 отзывов
$100
10 баллов
5 лет назад
Перенести страницы с одного движка на другой
Сотрудничеством доволен. Рекомендую!
Прекрасная работа по переносу сайтов с CMS 1C Bitrix и самописного движка на wordpress.
Ответный отзыв
Vitaflax
Виталий 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Статический баннер для кондитерской компании
Быстро и без проволочек получил задание и оплату от данного заказчика. Рекомендую всем!
Быстро и качественно сделал Виталий простенький баннер, рекомендую
Ответный отзыв