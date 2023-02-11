Добрый день! Меня зовут Дмитрий, я арт-студии веб-дизайна и разработки «PROSECCO MSK»
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На протяжении 8 лет профессионально работаю в сфере разработки современных порталов/ приложений и многофункциональных сайтов.
Вместе с командой специалистов помогаю малому и среднему бизнесу делать живую и удобную упаковку продукта.
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С кем нам довелось поработать:
•Telegram TON development
•Forum auto
•ОРТЕКА
•ГК Калашников
•Mercedes-Benz Панавто
•Spirit-fitness
А также еще более 40 сайтов для b2b/b2c сегментов.
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