Добрый день! Меня зовут Дмитрий, я арт-студии веб-дизайна и разработки «PROSECCO MSK»

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На протяжении 8 лет профессионально работаю в сфере разработки современных порталов/ приложений и многофункциональных сайтов.

Вместе с командой специалистов помогаю малому и среднему бизнесу делать живую и удобную упаковку продукта.

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С кем нам довелось поработать:

•Telegram TON development

•Forum auto

•ОРТЕКА

•ГК Калашников

•Mercedes-Benz Панавто

•Spirit-fitness

А также еще более 40 сайтов для b2b/b2c сегментов.