prosifionalz

Олег Чернышов prosifionalzprosifionalz
29 летРоссия/Ростов-на-Дону
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Красивый и удобный продающий сайт на Tilda под ключ за 2дня.
Здравствуйте!
Разработка сайта займёт 1-2 рабочих дня. Делаю сайты на конструкторе Тильда.
-Адаптивный сайт под все мобильные устройства;
-С уникальным дизайном;
-Фавикон,
-Сайт будет SEO оптимизирован для продвижения в поисковиках;
-Зарегистрирую домен и прилинкую его к сайту;
- Поддержка в течение полугода;
-Цена за сайт не меняется в процессе работы;
-Установка SSL сертификата;
-Добавление вашего сайта на Яндекс Вебмастер и Google Search;
У вас есть пример понравившегося сайта? Сделаю лучше!
Готовые сайты, сделанные мной:
1)https://gusejnova-photo.ru/.
Я против войны в Украине!