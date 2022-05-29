prosifionalz

Красивый и удобный продающий сайт на Tilda под ключ за 2дня.

Здравствуйте!

Разработка сайта займёт 1-2 рабочих дня. Делаю сайты на конструкторе Тильда.

-Адаптивный сайт под все мобильные устройства;

-С уникальным дизайном;

-Фавикон,

-Сайт будет SEO оптимизирован для продвижения в поисковиках;

-Зарегистрирую домен и прилинкую его к сайту;

- Поддержка в течение полугода;

-Цена за сайт не меняется в процессе работы;

-Установка SSL сертификата;

-Добавление вашего сайта на Яндекс Вебмастер и Google Search;

У вас есть пример понравившегося сайта? Сделаю лучше!

Готовые сайты, сделанные мной:

1)https://gusejnova-photo.ru/.

2)https://olimp57.ru/