Машиностроение, инженерные расчеты, 3D-графика, чертежи/схемы
Образование:
Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"
Механико-машиностроительный институт, специальность "Динамика и прочность машин"
В настоящее время работаю инженером в отделе робототехники ИПБ АЭС НАНУ.
Портфолио
- Расчет трубопровода140 просмотров
- Высокотемпературный фильтр158 просмотров
- Фильера135 просмотров
- Ковш экскаватора159 просмотров
- Изогнутая стойка147 просмотров
- Фрезерный станок с ЧПУ209 просмотров
Машиностроение
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