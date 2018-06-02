proskurin92

Александр Проскурин proskurin92

 
31 годУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Машиностроение, инженерные расчеты, 3D-графика, чертежи/схемы

Образование:

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"

Механико-машиностроительный институт, специальность "Динамика и прочность машин"

В настоящее время работаю инженером в отделе робототехники ИПБ АЭС НАНУ.

Портфолио
Машиностроение
нет отзывов
$4/час
от $15от 1 дня
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