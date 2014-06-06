Ищу фрилансера с оп. раб-ы над социальной сетью(мобильное приложением). Просьба сразу присылать название приложения, ваше участие в проекте, сроки и тд.
- Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно около 700 уникальный анкеров, с около анкорным текстом.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Рерайт текстов взрослой тематики. 70 текстов по 3000 знаков. около 150 р за статьюРерайтинг44 заявкиЗакрыт7 лет назад
[list=1][*]Нужен программист для создания сайта модельного агенства(эскорт услуг). Примеры сайтов скину в личку.[/list]ОПЛАТА - ДОРОГО!Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно написать тз по разработке сайта. Срочно-дорого.Копирайтинг3 заявкиЗакрыт7 лет назад
написание уникальных, грамотно оптимизированных СЕО статей-тематика Адалт обязателен опыт в СЕО Указывайте вашу цену за 1000 зн. Ссылка на работы. Подробности по скайпу.Копирайтинг15 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо заполнить сайт (адалт) анкетами девочек. Информация предоставляется. Оплата по факту. Вебмани. Пишите вашу цену за 1 анкету. Общение по СКАЙПУ.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо подогнать сайт под стандарты http://validator.w3.org/ Подробности в личку. с вас примеры работ. желательно хтмл5HTML-верстка11 заявокЗакрыт9 лет назад
Осуществляю переезд сайтов на новый сервер. Необходимо установить библиотеку php5-dom и разобраться с почтой Система CentOS.Системное администрирование10 заявокЗакрыт10 лет назад