prosmos

Петров Дэн prosmos

 
48 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1500
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
27 минут назад
$1500
10 баллов
7 лет назад
Создание сайта модельного агенства.
Все отлично. Четкая задача. Оплата в срок. Рекомендую.
Валерий человек ответственный. Из эфира не пропадает! Работаем).
Ответный отзыв
mazurkostya
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Копирование анкет на адалт сайт.
Сотрудничеством доволен!
Отличный работник! Рекомендую.
Ответный отзыв