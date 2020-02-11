Content creator, SMM specialist, English tutor

Пост-знайомство #prosssvit

Вітаю тебе, шановний шукач smm просуватора!Я - Sssvit, сертифікований спеціаліст по просуванню та веденню бізнесу в Instagram.

На даний час проходжу курси в дуже well-known школі SMM - @we.smm.school

Я від природи візуал. І мені дуже подобається спостерігати красу у всьому. А коли нам чудові фахівці від ФБ і Інстаграм подарували таку шикарну можливість - проявлятися в digital і нести красу + інформативність людям, це прекрасно)Мені б хотілося що б більше людей це розуміли і не забивали на просування і ведення бізнесу через цю платформу - в 2020 дуже важливо доносити свою унікальність, використовуючи ВСІ можливі і неможливі методи. Ось саме тому я вирішила перетворити своє хобі в повноцінний вид діяльності і, власне, заробіток😎Я ще не чарівник, а тільки навчаюсь 邏 Але повірте : з моїми навичками копірайтингу, обробки фото та монтування відео вам буде з чим мати позитивний результат  А ще я жила і працювала за кордоном, викладала англійську мову - думаю, і в цьому можу вам допомогти)

Всіх обняла Так-так, я friendly 浪