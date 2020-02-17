prosto1almaz

Алмаз Пименов prosto1almazprosto1almaz
32 годаРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
видеомонтожеры,видеоредакторы,звука обработка,видео сценаристы для различных проектов
Задача:
Требуются видеомонтожеры,видеоредакторы,звука обработка,видео сценаристы для различных проектов.
Примеры задач:
1)Создание рекламного видео
2)Полный монтаж видео по Т3 для компаний
3)Выполнение мелких задач: склейка,нарезка фрагментов,блюр разных элементов на фрагменте видео
4)Качественная обработка звука (убирание шумов и прочее)
5)Сложный монтаж: моушн-дизайн,элементы графики
6)создание не сложных превью для видео
Если вы считаете что можете делать что-либо из этого списка хорошо , тогда просим вас откликнуться и продемонстрировать своё портфолио! Спасибо!
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