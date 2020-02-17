prosto1almaz

видеомонтожеры,видеоредакторы,звука обработка,видео сценаристы для различных проектов

Задача:

Требуются видеомонтожеры,видеоредакторы,звука обработка,видео сценаристы для различных проектов.

Примеры задач:

1)Создание рекламного видео

2)Полный монтаж видео по Т3 для компаний

3)Выполнение мелких задач: склейка,нарезка фрагментов,блюр разных элементов на фрагменте видео

4)Качественная обработка звука (убирание шумов и прочее)

5)Сложный монтаж: моушн-дизайн,элементы графики

6)создание не сложных превью для видео

Если вы считаете что можете делать что-либо из этого списка хорошо , тогда просим вас откликнуться и продемонстрировать своё портфолио! Спасибо!