Алексей Иванов prosto_web_groupprosto_web_group
30 летУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Портфолио
- Визитка для ювелирного салона229 просмотров
- Визитка для магазина одежды220 просмотров
- Иллюстрация176 просмотров
- Иллюстрация для сайта489 просмотров
- Иллюстрация для сайта (5)228 просмотров
- Иллюстрация для сайта (4)156 просмотров
- Иллюстрация для сайта (3)176 просмотров
- Иллюстрация для сайта (2)139 просмотров
- Иллюстрация (2)165 просмотров
- Упаковка собачьего корма356 просмотров
- Каталог штор101 просмотр
- Инфографика для сайта Alximiya.com172 просмотра