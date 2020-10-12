prostoshurochkaa

SMM-manager

Здравствуйте! Меня зовут Саша, я - специалист в области SMM. Работаю в данной сфере более 3х лет, в моем портфолио есть много примеров продвижения различных профилей в соц.сетях. Я специалист широкого плана, могу предложить вам несколько вариантов ведения вашего проекта: возможно решение как маленьких задач, так и крупных, требующих полной занятости. Стоимость продвижения того или иного проект обговаривается и устанавливается исходя из желаний клиента и требуемого выполнения задач.