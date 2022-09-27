prostotarosya

Копірайтер, фотограф, дірект-менеджер до ваших послуг))

﻿Закінчила коледж (факультет "Економіка підприємства") та університет (факультет "Управління персоналом та HR-менеджер) та проходила курси менеджера з продажу.

Завжди прискіпливо відношусь до сфери обслуговування і хочу давати якісний результат на найвищому рівні. Маю ідеї та бажання розвиватись

Раніше працювала в сфері продаж текстилю, також була HR-менеджером, проводила співбесіди та продзвонювала людей, працювала з сервісом "Бітрікс", продавала послуги фотосесій