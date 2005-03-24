prostozvezd4

Я Солодовников Алексей- обрабатываю фотографии и изучаю программирование и этим же зарабатываю.

﻿Начнем с того что я занимаюсь обработкой фотографии уже не один год и большая часть этого времени профессионально. Умею делать ретушь, легкий цветокор, изменение фотографии и разворот на 180 градусов при помощи масок и слоев. Ботов пишу только для телеграмма, делаю все в короткие сроки, беру любые заказы, любой сложности. Примеры своих работ буду отправлять лично. Работаю в основном только вечером- ночью, также как и отвечаю.