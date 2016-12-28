prosvadbusu

С чем предстоит работать: Найти новость из свадебной и ивент сферы крупного российского города Написать новость для первого федерального свадебного портала Связаться со свадебными специалистами и участниками новости ...
- Копирайтинг1 заявкаЗакрыт8 лет назад
С чем предстоит работать: Получить в работу задание для написания продающего текста о клиентеСвязаться с клиентом, провести интервью, собрать портфолио для специалистаНаписать продающий текст для раздела на интернет-порталеПродающие тексты6 заявокЗакрыт8 лет назад
С чем предстоит работать: Написать статью для свадебного интернет-журналаНайти, запросить у свадебного организатора или фотографа материал и составить фотоотчет об интересной свадьбеКопирайтинг3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Собрать базу данных СМИ по 34 городам России. По каждому городу нужно собрать базу не менее 120 компаний: печатные, электронные, радио, ТВ. Исключение Москва, Санкт-Петербург: здесь по каждому городу база контактов не менее 300 ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Для федерального свадебного портала нужен хороший и исполнительный поисковик для заполнения базы свадебных специалистов по городам России. Что нужно делать: 1. Получить список конкретных городов 2. Найти в городах специалистов с конкретными ...Наполнение сайтов27 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен хороший и исполнительный поисковик для исполнения разового заказа. Для федерального свадебного портала нужно собрать адреса и телефоны отделов ЗАГС по России: 1. Получить список около 300 городов 2. Найти в каждом все ...Наполнение сайтов21 заявкаЗакрыт8 лет назад