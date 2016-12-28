prosvadbusu

Ульяна prosvadbusu

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
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  • Написать новости на свадебную тему

    С чем предстоит работать: Найти новость из свадебной и ивент сферы крупного российского города Написать новость для первого федерального свадебного портала Связаться со свадебными специалистами и участниками новости ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать продающий текст о свадебном специалисте

    С чем предстоит работать: Получить в работу задание для написания продающего текста о клиентеСвязаться с клиентом, провести интервью, собрать портфолио для специалистаНаписать продающий текст для раздела на интернет-портале

    Продающие тексты6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Собрать базу данных СМИ: телефон, почта

    Собрать базу данных СМИ по 34 городам России.  По каждому городу нужно собрать базу не менее 120 компаний: печатные, электронные, радио, ТВ. Исключение Москва, Санкт-Петербург: здесь по каждому городу база контактов не менее 300 ...

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    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Заполнение базы данных свадебных специалистов

    Для федерального свадебного портала нужен хороший и исполнительный поисковик для заполнения базы свадебных специалистов по городам России. Что нужно делать: 1. Получить список конкретных городов 2. Найти в городах специалистов с конкретными ...

    Наполнение сайтов27 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Собрать базу адресов и контактов для сайта

    Нужен хороший и исполнительный поисковик для исполнения разового заказа. Для федерального свадебного портала нужно собрать адреса и телефоны отделов ЗАГС по России: 1. Получить список около 300 городов 2. Найти в каждом все ...

    Наполнение сайтов21 заявка
    Закрыт
    8 лет назад