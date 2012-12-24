Автоматика Электрика

Выполняю пуско-наладочные работы, ремонт, восстановление, модернизацию и разработку:

- станочного оборудования (токарных, фрезерных и др… СЧПУ и универсальные).

- литьевых машин (термопласт автоматов).

- крановых механизмов.

- промышленных компрессоров (поршневых, винтовых и др…).

- насосных станций и агрегатов.

- дизель-генераторных агрегатов и установок (отечественные и импортные).

- электропривода постоянного, переменного тока (ТПН, частотных преобразователей).

- плавный пуск двигателей (запуск несколько двигателей от одного плавного пуска).

- обвязки разнообразных датчиков (давления, температуры, расхода и др…) и подключение их к ПК, контроллерам или к простым индикаторам.

- электромонтаж электрошкафов.

- электромонтаж зданий сооружений.

- разработка проектов, схем, документации, спецификации по условиям заказчика.

- Делаю проекты с нуля под ключ и доработку существующих на Scada: MasterScada, RSView 32; на ПЛК: RSLogix5000, UnitPro, CoDeSys, Step7; на электрических схемах Э3, Э4...

- Разработка электронных модулей (на винт, на DIN рейку), на микроконтроллерах(Atmel, Microchip…) и ПЛИС(Altera…).