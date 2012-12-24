Выполняю пуско-наладочные работы, ремонт, восстановление, модернизацию и разработку:
- станочного оборудования (токарных, фрезерных и др… СЧПУ и универсальные).
- литьевых машин (термопласт автоматов).
- крановых механизмов.
- промышленных компрессоров (поршневых, винтовых и др…).
- насосных станций и агрегатов.
- дизель-генераторных агрегатов и установок (отечественные и импортные).
- электропривода постоянного, переменного тока (ТПН, частотных преобразователей).
- плавный пуск двигателей (запуск несколько двигателей от одного плавного пуска).
- обвязки разнообразных датчиков (давления, температуры, расхода и др…) и подключение их к ПК, контроллерам или к простым индикаторам.
- электромонтаж электрошкафов.
- электромонтаж зданий сооружений.
- разработка проектов, схем, документации, спецификации по условиям заказчика.
- Делаю проекты с нуля под ключ и доработку существующих на Scada: MasterScada, RSView 32; на ПЛК: RSLogix5000, UnitPro, CoDeSys, Step7; на электрических схемах Э3, Э4...
- Разработка электронных модулей (на винт, на DIN рейку), на микроконтроллерах(Atmel, Microchip…) и ПЛИС(Altera…).