protasevich

Основная деятельность: Создание максимально интересного и уникального для пользователей контента; Исправление ошибок в опубликованных статьях. Освещаем темы — Любовь и отношения, Происшествия, политика, экономика, Мировые новости, Общество, Культура, Шоу бизнес и другие. Стажировка так же ...
- $250Копирайтинг12 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Основная деятельность: Создание максимально интересного контента в сжатые сроки. Тематики - Любовь и отношения, Происшествия, политика, экономика, Мировые новости, Общество, Культура, Шоу бизнес и другие. Редакторская норма - не менее 5 новостей в день. ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт12 лет назад
Набираем группу копирайтеров для постоянной работы. Полная или частичная занятость. отличное знание русского языка, грамотность, уверенный пользователь ПК и Интернет, желание и стремление к обучению. График работы: Гибкий (удалённо, в офисе) Основная деятельность: Создание максимально интересного ...Копирайтинг108 заявокЗакрыт12 лет назад
Просьба писать самостоятельно и только после прочтения PayMent (прилагается файлом) Работа организована таким образом - Есть редакторское задание, вы пишите по конкретным темам, предлагаются источники. Категории - Политика Мир Экономика Общество Происшествия Спорт Авто Наука и ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт13 лет назад
Шаблонные заявки сразу отклоняются. Просьба писать самостоятельно и только после прочтения PayMent Требуются сотрудники на утренние часы, дневное, вечернее и ночное время. Работа организована таким образом - Есть редакторское задание, вы пишите по конкретным темам, предлагаются источники. ...Копирайтинг50 заявокЗакрыт13 лет назад
Шаблонные заявки сразу отклоняются. Требуются сотрудники на утренние часы и дневное время!!! Работа организованатаким образом - Вы пишите в конкретным темам, предлагаются источники. Дополнительную информацию (на своё усмотрение) ищите самостоятельно, подбираете картинку, копируете в нашу систему, она ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Пополняемый сайт-архив текстов песен. около миллиона текстов различных исполнителей всех времён и народов. Сейчас меньше 10 Тиц, страниц проиндексировано около 200 000. нужно поднять ТИЦ до 100-150, pr 4 - МИНИМУМ Срок - 2-месяца. Оплата за результат - ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Здравствуйте, требуется сверстать быстренько страницу за символическую плату. Дизайн из фона, шапки и пары фотографий с надписями. в кореле. Оставляйте свои контактные данные, сроки и цену работыHTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуется наростить ссылочную массу для сайта, поднять Тиц и Pr. Только вечным ссылкам Почёт! От вас - стоимость, срок выполнения, гарантия результата, форма оплаты.Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт13 лет назад
Внимание СОИСКАТЕЛИ! Мы НЕ заказчики, а Работодатели!!! Если вы выполняете разовые заказы, можете закрыть эту страницу. Категории, в которые мы пишем - Политика | Мир | Экономика | Общество | Происшествия | Спорт | Авто | ...Копирайтинг83 заявкиЗакрыт13 лет назад
Работаем с источниками, в том числе и иностранными (переводим). Категории. в которые мы пишем - | Политика | Мир | Экономика | Общество | Происшествия | Спорт | Авто | Наука и техника | Культура | ...Копирайтинг38 заявокЗакрыт13 лет назад