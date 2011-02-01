protasevich

Вероника protasevich

 
42 годаРоссия/Пермь
13 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Журналист-редактор в онлайн издание

    $250

    Основная деятельность: Создание максимально интересного и уникального для пользователей контента; Исправление ошибок в опубликованных статьях. Освещаем темы — Любовь и отношения, Происшествия, политика, экономика, Мировые новости, Общество, Культура, Шоу бизнес и другие. Стажировка так же ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Журналисты (только мужчины) в онлайн издание

    $500

    Основная деятельность: Создание максимально интересного контента в сжатые сроки. Тематики - Любовь и отношения, Происшествия, политика, экономика, Мировые новости, Общество, Культура, Шоу бизнес и другие. Редакторская норма - не менее 5 новостей в день. ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Копирайтеры в проект

    Набираем группу копирайтеров для постоянной работы. Полная или частичная занятость. отличное знание русского языка, грамотность, уверенный пользователь ПК и Интернет, желание и стремление к обучению. График работы: Гибкий (удалённо, в офисе) Основная деятельность: Создание максимально интересного ...

    Копирайтинг108 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Набор журналистов, группа 20 человек (удалённо)

    Просьба писать самостоятельно и только после прочтения PayMent (прилагается файлом) Работа организована таким образом - Есть редакторское задание, вы пишите по конкретным темам, предлагаются источники. Категории - Политика Мир Экономика Общество Происшествия Спорт Авто Наука и ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Журналисты в онлайн издание

    Шаблонные заявки сразу отклоняются. Просьба писать самостоятельно и только после прочтения PayMent Требуются сотрудники на утренние часы, дневное, вечернее и ночное время. Работа организована таким образом - Есть редакторское задание, вы пишите по конкретным темам, предлагаются источники. ...

    Копирайтинг50 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Новостники в онлайн издание

    Шаблонные заявки сразу отклоняются. Требуются сотрудники на утренние часы и дневное время!!! Работа организованатаким образом - Вы пишите в конкретным темам, предлагаются источники. Дополнительную информацию (на своё усмотрение) ищите самостоятельно, подбираете картинку, копируете в нашу систему, она ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нарастить ссылочную массу по НЧ запросам

    Пополняемый сайт-архив текстов песен. около миллиона текстов различных исполнителей всех времён и народов. Сейчас меньше 10 Тиц, страниц проиндексировано около 200 000. нужно поднять ТИЦ до 100-150, pr 4 - МИНИМУМ Срок - 2-месяца. Оплата за результат - ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать одну страничку

    $50

    Здравствуйте, требуется сверстать быстренько страницу за символическую плату. Дизайн из фона, шапки и пары фотографий с надписями. в кореле. Оставляйте свои контактные данные, сроки и цену работы

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Поднять ТИЦ по белому

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуется наростить ссылочную массу для сайта, поднять Тиц и Pr. Только вечным ссылкам Почёт! От вас - стоимость, срок выполнения, гарантия результата, форма оплаты.

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Newsmaker на новостной сайт

    Внимание СОИСКАТЕЛИ! Мы НЕ заказчики, а Работодатели!!! Если вы выполняете разовые заказы, можете закрыть эту страницу. Категории, в которые мы пишем - Политика | Мир | Экономика | Общество | Происшествия | Спорт | Авто | ...

    Копирайтинг83 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Новостники в онлайн издание

    Работаем с источниками, в том числе и иностранными (переводим). Категории. в которые мы пишем - | Политика | Мир | Экономика | Общество | Происшествия | Спорт | Авто | Наука и техника | Культура | ...

    Копирайтинг38 заявок
    Закрыт
    13 лет назад