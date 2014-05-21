protein4ik

Дмитрий protein4ik

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

lili2525
Наталья 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
26 отзывов
$15
10 баллов
8 лет назад
50 ссылок на форумах . Линкбилдер, .
Дмитрий отличный заказчик! Рекомендую к сотрудничеству!
Работа движется согласно графика! Все замечания устраняются оперативно. Довольны!
Ответный отзыв
KarnauchJulia
Юлия Кныш 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
$26
10 баллов
8 лет назад
Написать 5-6 сео статей в разделы сайта.
Дмитрий - абсолютно положительный заказчик. Не ленится объяснить задачу глубже формального ТЗ, всегда отвечает на вопросы, контактный и доброжелательный. Разумеется, проверяет и оплачивает работу без проволочек. Рекомендую!
Работа сделано своевременно! Качеством более чем довольный. Тексты легкие , просто и быстро читаются
Ответный отзыв
karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Рерайт 2х статей
Работать с Дмитрием было очень приятно: мы быстро договорились, обсудив все детали проекта. Проверка выполненной работы заказчиком не заняла много времени. Мои благодарности за интересный проект и рекомендации. :)
Очень очень рекомендую ) Текст из практически технического и не совсем понятного широкой аудитории превратился в сказку для детей на ночь. Собственно что и требовалось;)
Ответный отзыв
vadikeq
Вадим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Нужен модуль для OpenCart - вместе дешевле или комплект со скидкой
Opencart
Отличный заказчик. Хорошо сработались. Приятный в общении.. Спасибо..
отличный исполнитель. быстро, качественно, учел все пожелания. подсказал как и что делать. рекомендую!
Ответный отзыв
Konstantin_Z
Константин 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
81 отзыв
$30
10 баллов
11 лет назад
Логотип для сайта
Рекомендую к сотрудничеству.
Ответственный и пунктуальный дизайнер. Сделал логотип в срок. Учел все пожелания.
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