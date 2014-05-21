protein4ik

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- Наполнение сайтов34 заявкиЗакрыт5 лет назад
Ищу исполнителя для наращивания ссылочной массы, тема аксессуары для смартфонов. Регистрироваться преимущественно нужно на форумах, + так же доски и отзывники. Список сайтов и подробное ТЗ предоставлю. Оплата сдельная, за каждую размещенную ссылку, которая добавлена ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Из задач, активизировать продажи через соц сети, привлечь живых подписчиков. Facebook и Instagram Предлагайте свои условия сотрудничества и успешные проекты в заявке!Социальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт8 лет назад
Друзья! Ищем сотрудника для выполнения задач по SEO продвижению сайта. Ищем специалиста с опытом, у которого за плечами есть ряд успешных высоко-конкуретных проектов. На данный момент задачи следующие: ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт8 лет назад
Разместить статьи на миралинкс + арендные ссылки. Аксессуары для гаджетов. Есть 6 моделей, есть ключи, задача : 1. Написать ТЗ для копирайтера для написания статьёй, новостей дня последующего размещения ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо написать 5-6 статей по 2500-3000 символов в разделы сайта (аксессуары к телефонам). чтобы робот гугла их скушал и ему понравилось. от вас обязательно понимание и знание того, что нужно гуглу, что ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Надоело платить за воздух, устали. Готовы обсудить плодотвороное сотрудничество на постоянной основе. Наш Сайт bestgadget.com.ua От вас анализ проблем, пути их решения и хоть какие то видимые сроки. ...Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт9 лет назад
Приветвую Реобходимо сделать рерайт двух статей 1. http://www.ixbt.com/blogs/preview/cirk-shapito-s-micro-usb-kabelyami-uzhe-v-vashem-gorode.html статья большая и трудная для восприятия, необходимо уменьшить в половину, съакцентировать почему же стоит покупать именно кабеля высокого качества, брендовые. ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Ожидаем поступление нового товара. Порядка 100-150 новых позиций (уникальных порядка 60-70 - есть один товар, к примеру в трех цветах). Необходимо наполнить сайт данными товарами - Фото - описание. ...Наполнение сайтов22 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Ищем программиста, с которым будет работать на постоянной основе. На данный момент существует две проблемы, существенные, которые требуют немедленного решения: 1. Постоянно, что то съедает место ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Для арендодателя (ТЦ) нужна визуализация торгового места (остров), которого собираемся разместить. Размер её 8кв.м (+ -). Есть идеи, нужен чел с опытом и головой (чтобы помог, подсказал), который может это ...Интерьеры и Экстерьеры15 заявокЗакрыт10 лет назад
Ищем программиста 1С с которым в дальнейшем будем сотрудничать на постоянной основе. У нас интернет магазин. Склад. Есть опт есть розница есть прайс и база в эксель формате. Надоело, переходим на ...1С-программирование7 заявокЗакрыт10 лет назад
Перевести User Manual. Выдать результат в таком же виде, как и английский пдф + текстовый файл. без цены и срока, заявка сразу удаляется.Переводы24 заявкиЗакрыт10 лет назад
Наш сайт - http://bestgadget.com.ua/ Нам нужно - http://feofan.net/skidka-dlya-komplekta-vmeste-deshevle/ такой модуль для скидок. Этот, или подобный. Модуль нужно найти, портировать и возможно как то причесать вид, не тупо вставить. ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день друзья! Есть ряд не больших задач, по внешнему изменению сайта. Первая задача https://monosnap.com/image/OUc2OKk1SzU9zTIoRLX47B8Pl00CYY# Вторая задача https://monosnap.com/image/ycuEsFrmpURHdBtGG1S9q4tdI5L3vi# Третья задача https://monosnap.com/image/rmWFjjhOSn3LnOLSlBENWeTxjvYx2S# ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Не большой проект. Приходит товар, есть аналог, но наш значительно лучше. Есть статья обзор/описание аналогичного товара, необходимо сделать рерайт текста для рассылки партнерам и размещения его на сайта, в ...Копирайтинг27 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Простой проект - для арендодателя (ТЦ) нужна визуализация торговой витрины, которую собираемся разместить. Размер её 2кв.м (+ - ). Есть идеи, нужен чел с опытом и головой (чтобы помог, ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день, нужно сделать качественно, и за умеренные деньги! Картинку нужно сделать в векторе! (Скриншот с монитора - взять машинку, фото на авто - взять надпись). Заявки рассматриваем только ...Верстка полиграфии24 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Хочется реализовать на сайте понятную, простую и в то же время интересную инфографики по доставке и оплате товара - http://bestgadget.com.ua/delivery С Вас обязательно бюджет и примеры.Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте друзья, для многих из Вас этот проект будет не обычным, но для всех очень интересным. Решил выделить свое авто, хочется какую то графику разместить. Для меня интересна вот ...Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт11 лет назад