protopovich0

Евгений Протопович protopovich0protopovich0
19 летРоссия/Новороссийск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Занимаюсь версткой на HTML&CSS
Работая со мной в подарок вы получаете:
1) Все правки бесплатно. Если вдруг Вам понадобится изменить фоновую картинку, изменить шрифт, все это я сделаю бесплатно.
2) Сохраненное время. Я всегда стараюсь работать максимально быстро и качественно, быстро отвечаю на все сообщения.
3) Демократичная оплата. Я работаю БЕЗ предоплаты, я недавно на фрилансе, поэтому готов работать за 80% от оплаты, указанной в заказе, то есть Вы получаете 10% скидки.
Я обладаю такими навыками, как:
1) Верстка на HTML&CSS
2) JavaScript
3) QJuery
Я постоянно обучаюсь и развиваюсь.
Моё портфолио и работы:
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