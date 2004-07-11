protopovich0

Занимаюсь версткой на HTML&CSS

Работая со мной в подарок вы получаете:

﻿1) Все правки бесплатно. Если вдруг Вам понадобится изменить фоновую картинку, изменить шрифт, все это я сделаю бесплатно.

﻿2) Сохраненное время. Я всегда стараюсь работать максимально быстро и качественно, быстро отвечаю на все сообщения.

﻿3) Демократичная оплата. Я работаю БЕЗ предоплаты, я недавно на фрилансе, поэтому готов работать за 80% от оплаты, указанной в заказе, то есть Вы получаете 10% скидки.

Я обладаю такими навыками, как:

﻿1) Верстка на HTML&CSS

﻿2) JavaScript

﻿3) QJuery

Я постоянно обучаюсь и развиваюсь.

Моё портфолио и работы: