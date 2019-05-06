protoss_28

Константин protoss_28

 
44 годаАзербайджан/Баку
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Видеомонтаж, 2D 3D анимация

Большой опыт видео монтажа и анимации  (3D, 2D анимация,  видео монтаж фильмов, мультфильмов, телепередач, интервью и т.д.).

Ссылки на работы:

1) 2D Анимация для мобильных приложений

https://www.youtube.com/watch?v=66tzI1UugYU 

https://www.youtube.com/watch?v=foCXDV2McPk

2) 3D Анимация в Autodesk Maya

https://www.youtube.com/watch?v=4eTvXrkdfe8

3) Ролик для социальных сетей

https://youtu.be/T8CTwST1AeE

4) Видео отчет мероприятия (видеомонтаж, цветокоррекция)

https://youtu.be/RmD1RZ5Fuwo

5) Реклама (видеомонтаж, графика, хромокей, цветокоррекция )

https://youtu.be/pcUwCii8ACw

https://youtu.be/JRz12EZIRQ4

6) Документальный фильм (видеомонтаж, графика, хромокей, работа с шаблоном Adobe After Effect, цветокоррекция )

https://youtu.be/-n9FblIyLp0

Портфолио