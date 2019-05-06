Видеомонтаж, 2D 3D анимация
Большой опыт видео монтажа и анимации (3D, 2D анимация, видео монтаж фильмов, мультфильмов, телепередач, интервью и т.д.).
Ссылки на работы:
1) 2D Анимация для мобильных приложений
https://www.youtube.com/watch?v=66tzI1UugYU
https://www.youtube.com/watch?v=foCXDV2McPk
2) 3D Анимация в Autodesk Maya
https://www.youtube.com/watch?v=4eTvXrkdfe8
3) Ролик для социальных сетей
4) Видео отчет мероприятия (видеомонтаж, цветокоррекция)
5) Реклама (видеомонтаж, графика, хромокей, цветокоррекция )
6) Документальный фильм (видеомонтаж, графика, хромокей, работа с шаблоном Adobe After Effect, цветокоррекция )
Портфолио
- Видеомонтаж, 2D 3D анимация79 просмотров
- Видеомонтаж, 2D 3D анимация79 просмотров