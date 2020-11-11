protsenkosava

-монтаж видео любой сложности и направления: информационные программы, детская тематика, утренники, склейка домашнего видео, цветокоррекция (если видео записано в темном помещении), свадебное видео (монтаж в Adobe Premiere)
- на основе Ваших фотографий, домашнего видео - изготовим фильм на день рождения / корпоратив / свадьбу / вечеринку.
- создание эффектных заставок, рекламных роликов (анимация), инфографики, анонсов, интерактивных роликов (диаграммы, флэш анимация), стабилизация видео
- создание имиджевых фильмов для бизнеса (на основе исходного материала)
-перевод видеороликов на русский (озвучка или титры на выбор, можно выбрать оба пункта)
- монтаж видео из путешествий с тематическими для тех мест, где побывали заставками или музыкальной подложкой
- создание заставок и отбивок для каналов YouTube
- звукорежиссура: чистка звука, сведение звуковой подложки, звуковые эффекты, дикторская начитка (есть разные голоса)
- осветление видео, снятых на видеорегистраторы / уличные камеры видеонаблюдения
- монтаж мастер-классов, отзывов, обзоров, интервью, скайп-интервью
- рекламные ролики о событиях, мероприятиях, услугах
- вебинары (соединение презентации и звука)
- наложение титров
- видео для инстаграм
- наложение логотипа, обрезка и т.д.
- рендер в требуемом формате
Оплата в зависимости от сложности и сроков.