protsenkosava

Монтаж видеороликов, Pr, Ae, Ps, Ai

-монтаж видео любой сложности и направления: информационные программы, детская тематика, утренники, склейка домашнего видео, цветокоррекция (если видео записано в темном помещении), свадебное видео (монтаж в Adobe Premiere)

- на основе Ваших фотографий, домашнего видео - изготовим фильм на день рождения / корпоратив / свадьбу / вечеринку.

- создание эффектных заставок, рекламных роликов (анимация), инфографики, анонсов, интерактивных роликов (диаграммы, флэш анимация), стабилизация видео

- создание имиджевых фильмов для бизнеса (на основе исходного материала)

-перевод видеороликов на русский (озвучка или титры на выбор, можно выбрать оба пункта)

- монтаж видео из путешествий с тематическими для тех мест, где побывали заставками или музыкальной подложкой

- создание заставок и отбивок для каналов YouTube

- звукорежиссура: чистка звука, сведение звуковой подложки, звуковые эффекты, дикторская начитка (есть разные голоса)

- осветление видео, снятых на видеорегистраторы / уличные камеры видеонаблюдения

- монтаж мастер-классов, отзывов, обзоров, интервью, скайп-интервью

- рекламные ролики о событиях, мероприятиях, услугах

- вебинары (соединение презентации и звука)

- наложение титров

- видео для инстаграм

- наложение логотипа, обрезка и т.д.

- рендер в требуемом формате

Оплата в зависимости от сложности и сроков.