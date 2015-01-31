proulochnov

Фотограф

Опыт работыФевраль 2012 — Декабрь 2013 (1 год и 11 месяцев)PhotoshootФотографСъемка автоспортаМарт 2013 — Июнь 2014 (1 год и 4 месяца)NeworldФотографСъемка мероприятийИюль 2014 — Ноябрь 2014 (5 месяцев)NightoutФотографСъемка в клубахУчебные заведенияГуманитарный институт телевидения и радиовещания, Кинооператоский факультет, 2017ВГИК, Курсы техники и искусства фотографии, 2012О себе- предметная съемка- съемка свадеб- репортажи с клубов- постановочная съемка- съемка в студииПо запросу могу выслать портфолио, тут выложено не все.Опыт съемки 3 годаЗвоните, пишите, так же доступен whatapp