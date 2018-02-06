Web developer

Я, Пак Максим Лаврентьевич - Web developer (Веб разработчик). Разрабатываю интересные, удобные, функциональные сайты не зависимо от их уровня сложности.

Провожу тщательный анализ и тестирование на каждом этапе создания сайта - разработки проекта. Каждый день я осваиваю что-то новое, тщательно изучая область веб индустрии, создание сайтов. Изучаю новейшие тренды веб технологий.

PHP, MySQL, HTML/HTML5, CSS/CSS3, Less, JavaScript, JQury, Ajax, Yii FW, CMS MODx, 1C-Bitrix, Joomla, WordPress, OpenCart, PrestaShop, Photoshop, Git.