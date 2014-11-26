prowebmasta

Сергей prowebmasta

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Ведущий вебмастер

ВЕРСТКА:

+ HTML5 \ CSS3

+ Фирсированная или Адаптивная верстка

+ Валидно

+ Адекватная семантика

ПРОГРАММИРОВАНИЕ:

+ PHP \ mySQL

+ JavaScript \ jQuery \ Ajax

РАБОТАЮ С CMS:

+ WordPress

+ ﻿DataLife Engine

+ Simpla CMS

и некоторыми другими

Отзывы заказчиков

Eastwest
58 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Нужно настроить дизайн сайта (шаблон)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
tx52r
Антон 
42 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Доработать существующий парсер товаров для магазина на Opencart
Opencart
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
HTML-верстка
1 отзыв
$5/час
от $35от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
1 отзыв
$7/час
от $100от 3 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
$10/час
от $40от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $100от 5 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$8/час
от $40от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
$5/час
от $35от 1 дня
нет рейтинга
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