Ведущий вебмастер
ВЕРСТКА:
+ HTML5 \ CSS3
+ Фирсированная или Адаптивная верстка
+ Валидно
+ Адекватная семантика
ПРОГРАММИРОВАНИЕ:
+ PHP \ mySQL
+ JavaScript \ jQuery \ Ajax
РАБОТАЮ С CMS:
+ WordPress
+ DataLife Engine
+ Simpla CMS
и некоторыми другими
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
10 баллов
10 лет назад
Opencart
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
HTML-верстка
1 отзыв
$5/час
от $35от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
1 отзыв
$7/час
от $100от 3 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
$10/час
от $40от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $100от 5 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$8/час
от $40от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
$5/час
от $35от 1 дня
нет рейтинга