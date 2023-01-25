Программисты 1С с опытом

Специалисты: программисты, методисты, аналитики, архитекторы 1С и консультанты смогут оперативно и качественно выполнить задачи по настройке/доработке 1С, а также предложить альтернативы решения задач. Нашим преимуществом является большой успешный практический опыт в проектах по внедрению 1С (блоки :производство, продажи, закупки, CRM и маркетинг, склад и доставка, расчет себестоимости и финансовый результат) и адаптации их под требования заказчика. Мы полезны, когда не хватает рабочих рук или есть проекты, которые нужно сделать силами внешней команды. По запросу можем предоставить контакты наших компаний-клиентов для получения рекомендаций.