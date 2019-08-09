proxly_pro

Full-stack разработчик

Немного о себе

Full-stack разработчик. Начинал деятельность с программирования на языках C и C++. Общий стаж программирования 4 года. На данный момент занимаюсь веб-программированием. По поводу портфолио обращаться в лс.

Стек технологий с которыми я работаю:

HTML5

БЭМ

CSS3

SCSS

Boostrap 4

JavaScript (ES5/6)

jQuery

Ajax

Webpack 4

PHP (PHP5/7)

MySQL

WordPress

Что я могу предложить

Front-end услуги:

1. Семантическая разметка на HTML5 по методологии БЭМ

2. Верстка при помощи CSS3 разными способами:

Отзывчивая верстка

Flexbox

Grid

3. Создание динамики и валидации на сайте при помощи нативного JS и/или фреймворка jQuery

Back-end услуги:

1. Посадка сайта на CMS

2. Создание логики сайта при помощи PHP

3. Создание базы данных на MySQL

4. Интеграция с другими приложениями при помощи API

По поводу портфолио обращаться в лс.