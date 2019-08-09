proxly_pro

Full-stack разработчик
Немного о себе
Full-stack разработчик. Начинал деятельность с программирования на языках C и C++. Общий стаж программирования 4 года. На данный момент занимаюсь веб-программированием. По поводу портфолио обращаться в лс.
Стек технологий с которыми я работаю:
- HTML5
- БЭМ
- CSS3
- SCSS
- Boostrap 4
- JavaScript (ES5/6)
- jQuery
- Ajax
- Webpack 4
- PHP (PHP5/7)
- MySQL
- WordPress
Что я могу предложить
Front-end услуги:
1. Семантическая разметка на HTML5 по методологии БЭМ
2. Верстка при помощи CSS3 разными способами:
- Отзывчивая верстка
- Flexbox
- Grid
Back-end услуги:
1. Посадка сайта на CMS
2. Создание логики сайта при помощи PHP
3. Создание базы данных на MySQL
4. Интеграция с другими приложениями при помощи API
По поводу портфолио обращаться в лс.
Действие аккаунта приостановлено!