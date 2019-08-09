proxly_pro

Игорь Лысенко proxly_pro

 
30 летРоссия/Иркутск
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Full-stack разработчик

Немного о себе

Full-stack разработчик. Начинал деятельность с программирования на языках C и C++.  Общий стаж программирования 4 года. На данный момент занимаюсь веб-программированием.  По поводу портфолио обращаться в лс.

Стек технологий с которыми я работаю:

  • HTML5
  • БЭМ
  • CSS3
  • SCSS
  • Boostrap 4
  • JavaScript (ES5/6)
  • jQuery
  • Ajax
  • Webpack 4
  • PHP (PHP5/7)
  • MySQL
  • WordPress

Что я могу предложить

Front-end услуги:

1. Семантическая разметка на HTML5 по методологии БЭМ

2. Верстка при помощи CSS3 разными способами:

  • Отзывчивая верстка
  • Flexbox
  • Grid
3. Создание динамики и валидации на сайте при помощи нативного JS и/или фреймворка jQuery

Back-end услуги:

1. Посадка сайта на CMS

2. Создание логики сайта при помощи PHP

3. Создание базы данных на MySQL

4. Интеграция с другими приложениями при помощи API

По поводу портфолио обращаться в лс.

PHPJavascriptWordPressMySQLСоздание базы данныхHTMLjQueryAjaxSCSS