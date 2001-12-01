Стаж в веб-программировании - 7 лет.
Ключевые навыки
Уверенное владение следующими технологиями:
- PHP
-- Zend Framework - опыт работы начиная с версии 1.0
-- 1с-Bitrix - интеграция на сайты, разработка компонентов и модулей для редакций от "Старт" до "Интернет-магазин"
-- PEAR
- Mysql - профилирование и оптимизация sql-запросов, настройка и тюнинг параметров сервера.
- JavaSript - AJAX-интерфейсы, обработка форм, создание динамических элементов, хаки для верстки и тд. Из фрэймворков: Dojo.
- Nginx + Apache - установка и настройка
- Subversion - установка и настройка серверных и клиентских частей
- Linux - твердый пользовательский уровень (компиляция программ, конфигурирование, настройка архивации и ротации файлов и БД)
Опыт работы
2006.09 - н/в - Компания разработки веб-сайтов и систем "***"
- участие в разработке и поддержке веб-сайтов и программного обеспечения
- настройка development-окружения
- руководство командой программистов
- подбор и оценка знаний претендентов на вакансию "Веб-программист"
2004.10 - 2006.09 - Кадровое Агентство "***"
- программная разработка интернет-проектов компании, связанных с кадровой деятельностью
- разработка внутреннего ПО для кадрового учета
2001.12 - 2004.10 - Работа дома
- курсовые работы для студентов (PHP+Oracle)
- сайты студенческого комъюнити университета.
- интернет-каталоги
Образование
Высшее техническое.