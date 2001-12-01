Web-программист PHP, JavaScript, AJAX, Mysql, Zend Framework, 1c-bitrix

Стаж в веб-программировании - 7 лет.

Ключевые навыки

Уверенное владение следующими технологиями:

- PHP

-- Zend Framework - опыт работы начиная с версии 1.0

-- 1с-Bitrix - интеграция на сайты, разработка компонентов и модулей для редакций от "Старт" до "Интернет-магазин"

-- PEAR

- Mysql - профилирование и оптимизация sql-запросов, настройка и тюнинг параметров сервера.

- JavaSript - AJAX-интерфейсы, обработка форм, создание динамических элементов, хаки для верстки и тд. Из фрэймворков: Dojo.

- Nginx + Apache - установка и настройка

- Subversion - установка и настройка серверных и клиентских частей

- Linux - твердый пользовательский уровень (компиляция программ, конфигурирование, настройка архивации и ротации файлов и БД)

Опыт работы

2006.09 - н/в - Компания разработки веб-сайтов и систем "***"

- участие в разработке и поддержке веб-сайтов и программного обеспечения

- настройка development-окружения

- руководство командой программистов

- подбор и оценка знаний претендентов на вакансию "Веб-программист"

2004.10 - 2006.09 - Кадровое Агентство "***"

- программная разработка интернет-проектов компании, связанных с кадровой деятельностью

- разработка внутреннего ПО для кадрового учета

2001.12 - 2004.10 - Работа дома

- курсовые работы для студентов (PHP+Oracle)

- сайты студенческого комъюнити университета.

- интернет-каталоги

Образование

Высшее техническое.