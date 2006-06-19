Имя: Кучаев Андрей Владимирович

Дата рождения: 26/10/1980

Адрес проживания: г. Златоуст, Челябинская обл., Северо-Западный р-он,

2 кв., 7-57

Семейное положение: Холост

Национальность: Русский

Образование:

2000 - 2005 Южно-Уральсикий Государственный Университет.

Машиностроительный факультет, специальность

электропривод. Окончил с красным дипломом

1996 - 2000 Златоустовский Металлургический Колледж.

Специальность электропривод. Окончил с красным

дипломом

Опыт работы: 2 года работал лаборантом по обслуживанию

компьютерной и оргтехники в Южно-Уральском

Государственном Университете.

1,5 года работаю

Дополнительное: На втором курсе колледжа занимался рограммированием

на Pascal, затем увлекся компьютерной графикой. Более

7 лет работаю с CorelDraw (начинал с 7-ой версии). Для

работы с фотографиями использую Photoshop.

Знание иностранных

языков: Немецкий (начальный уровень)

Информация о себе: Общительный, ответственный, энергичный,

целеустремленный, исполнительный и добросовестный