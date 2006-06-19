Имя: Кучаев Андрей Владимирович
Дата рождения: 26/10/1980
Адрес проживания: г. Златоуст, Челябинская обл., Северо-Западный р-он,
2 кв., 7-57
Семейное положение: Холост
Национальность: Русский
Образование:
2000 - 2005 Южно-Уральсикий Государственный Университет.
Машиностроительный факультет, специальность
электропривод. Окончил с красным дипломом
1996 - 2000 Златоустовский Металлургический Колледж.
Специальность электропривод. Окончил с красным
дипломом
Опыт работы: 2 года работал лаборантом по обслуживанию
компьютерной и оргтехники в Южно-Уральском
Государственном Университете.
1,5 года работаю
Дополнительное: На втором курсе колледжа занимался рограммированием
на Pascal, затем увлекся компьютерной графикой. Более
7 лет работаю с CorelDraw (начинал с 7-ой версии). Для
работы с фотографиями использую Photoshop.
Знание иностранных
языков: Немецкий (начальный уровень)
Информация о себе: Общительный, ответственный, энергичный,
целеустремленный, исполнительный и добросовестный