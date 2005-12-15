есть проблемы с сайтом, предложите решение. prozapchasti.ru Долго грузится, плохо индексируются встроенные версии каталога и доски объявлений, хотя в отдельном виде индексировались отлично. Нужен человек, который мог бы быстро реагировать и грамотно решать эти проблемы и новые ...
- Настройка сервера/ПО1 исполнительЗакрыт18 лет назад
Сайт prozapchasti.ru. *.shtml - страницы. Нужно подобрать к ключевым словам веб-страницы самые частые запросы в поисковике Яндекс и оптимизировать страницу. Пример: prozapchasti.ru/2101 prozapchasti.ru/2102 prozapchasti.ru/2103 Напишите, за сколько денег/времени готовы делать одну страницу. Спасибо. Желательно фрилансер-россиянин (оплата через Яндекс-деньги, Рапиду, в крайнем ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт18 лет назад
Нужны gif баннеры 468*60 и 100*100, в идеале на постоянной основе. Жду предложений. Всем спасибо.Баннеры1 исполнительЗавершен18 лет назад
Есть телефон Скайлинк (Москва), Pantech HX-550C, к нему даже программа какая-то есть, устанавливается на компьютер (могу прислать полистать). В этой программе нет опции "отправить смс". Мне нужна такая программка, чтобы заставить телефон отправлять заданный текст через смс ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт18 лет назад
Нужен скрипт для автоматической регистрации в форумах phpBB. Во сколько обойдется, напишите, пожалуйста.Веб-программирование8 заявокЗакрыт18 лет назад
Нужна программа для создания БД из номеров ICQ - выборка Москва, Москва+Россия, Россия. Чтобы она могла обновляться по моему запросу. И возможность рассылать сообщения в эти ICQ. Назовите цену, пожалуйста.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт18 лет назад
Нужна программка для вытаскивания номеров федеральных сотовых телефонов с одного большого сайта с большим количеством бесплатных объявлений. Нужно так, чтобы программа заходила только в конкретные разделы с этого сайта, поскольку из всех нужны только некоторые. Вытащенные номера ...Веб-программирование21 заявкаЗакрыт18 лет назад