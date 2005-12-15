prozapchasti

Нужна программка для вытаскивания номеров федеральных сотовых телефонов с одного большого сайта с большим количеством бесплатных объявлений. Нужно так, чтобы программа заходила только в конкретные разделы с этого сайта, поскольку из всех нужны только некоторые. Вытащенные номера ...