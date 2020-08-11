prozhektstudio

Прожект Студия prozhektstudioprozhektstudio
Мы диджитал студия Прожект и профессионально занимаемся дизайном, брендингом и WEB-разработкой.
Мы создаем мощные, устойчивые и подготовленные к современным рыночным условиям бренды и WEB-продукты.
Дизайн и брендинг: разрабатываем бренды, логотипы, фирменные стили, упаковки и этикетки, названия и слоганы.
WEB-разработка: разрабатываем одностраничные сайты, многостраничные сайты, новостные сайты-платформы, сайты ресторанов, сайты с личными кабинетами пользователей, интернет-магазины, маркет-плейсы и др.
Также мы осуществляет разработку:
— Мобильная разработка для IOS/Andriod
— Десктоп
— Серверное ПО и др.
В 2013 году в Москве было создано рекламное агентство Top Indoor. В 2018 году на его базе было создана наша студия. За 2 года работы мы смогли сформировать опытную компетентную команду и поработать с больше чем 40 компаниями.
Чтобы обсудить с нами свой проект, напишите нам в сообщения или на почту