prozhektstudio

Диджитал студия Прожект

Мы диджитал студия Прожект и профессионально занимаемся дизайном, брендингом и WEB-разработкой.

Мы создаем мощные, устойчивые и подготовленные к современным рыночным условиям бренды и WEB-продукты.

Дизайн и брендинг: разрабатываем бренды, логотипы, фирменные стили, упаковки и этикетки, названия и слоганы.

WEB-разработка: разрабатываем одностраничные сайты, многостраничные сайты, новостные сайты-платформы, сайты ресторанов, сайты с личными кабинетами пользователей, интернет-магазины, маркет-плейсы и др.

Также мы осуществляет разработку:

— Мобильная разработка для IOS/Andriod

— Десктоп

— Серверное ПО и др.

В 2013 году в Москве было создано рекламное агентство Top Indoor. В 2018 году на его базе было создана наша студия. За 2 года работы мы смогли сформировать опытную компетентную команду и поработать с больше чем 40 компаниями.

Чтобы обсудить с нами свой проект, напишите нам в сообщения или на почту

[email protected]