СММ-менеджер, личный помощник инфобизнесмена

Сейчас ищу себя в сфере инфобизнеса и удаленной работы, а именно планирую начать с позиции "Личный помощник" либо иной стартовой.

Предлагаю Вам делегировать мне рутинные процессы своего дела

Вот лишь малая часть задач в вашем проекте, которые я готов взять на себя:

• Работа с сервисами е-mail маркетинга (Оформление писем и настройка рассылок в сервисах GetResponse, Sendpuls и аналогичных)

Настройка внутренних приложений рассылки во Вконтакте (Senler и аналогичные)

• Работа с конструкторами LandingPage (В повседневной работе использую разнообразные онлайн-конструкторы - Tilda, Tobiz и аналогичные)

• Создание сообщества во ВКонтакте и Facebook (Работа с внешним видом сообщества, работа с контентной частью сообщества, написание статей и постов, пресс- и пострелизов)

• Работа с технической и визуальной составляющей вебинара (Создание вебинара на базе pruffme. com, описание, создание обложки, подготовка материала - презентация, музыка, видеоролики, модерирование вебинара)

• Работа с сервисами автоматического приема заказов и платежей инструменты на базе сервисoe Eautopay.com "АвтоВебофис" и аналогичных)

• Транскрибация текста (перевод аудио или видеофайла текстовый формат. Быстро и качественно)

• Умение создавать и оформлять канал на YouTube (создание обложки канала, загрузка видео, описание видео, установка параметров видео, работа с тегами)

• Умение работать с бесплатными графическими онлайн-инструментами - Avatan, Canva, Crello

• Умение работать с различными платежными системами (Сбербанк, “QIWI Wallet", Яндекс.Деньги, “WebMoney', 'PayPal)

• Обладаю базовыми знаниями пользования Adobe Photoshop

• Прозвон потенциальных клиентов

Знание английского языка уровня В2

!!! Недостаток опыта на начальном этапе компенсирую большим объемом работы !!!

(обучался на проекте "КМБ" под авторством Матвея Северянина и Светланы Брежневой)