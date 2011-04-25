Практикующий юрист, Аспирант
Резюме
Прозоров Игорь Анатольевич
Телефон: 8 915 76 87 327
E-mail: [email protected]
Адрес: г. Владимир, ул. Сущевская 50,5.
Дата и место рождения: 11 января 1989, Владимир
Семейное положение: холост
ОПЫТ РАБОТЫ: по специальности Юрист 2 года
Опыт в написании работ более 4 лет
Пишу по всем дисциплинам и направлениям юриспруденции
Не пользуюсь составлением работы из нескольких скаченых, гарантия
Пользуюсь современной литературой и нормативно правовыми актами
ОБРАЗОВАНИЕ:
2006-2011. Владимирский государственный университкт
Специализация – юриспруденция
Квалификация – юрист.
Действие аккаунта приостановлено!
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