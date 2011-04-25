Практикующий юрист, Аспирант

Резюме

Прозоров Игорь Анатольевич

Телефон: 8 915 76 87 327

E-mail: [email protected]

Адрес: г. Владимир, ул. Сущевская 50,5.

Дата и место рождения: 11 января 1989, Владимир

Семейное положение: холост

ОПЫТ РАБОТЫ: по специальности Юрист 2 года

Опыт в написании работ более 4 лет

Пишу по всем дисциплинам и направлениям юриспруденции

Не пользуюсь составлением работы из нескольких скаченых, гарантия

Пользуюсь современной литературой и нормативно правовыми актами

ОБРАЗОВАНИЕ:

2006-2011. Владимирский государственный университкт

Специализация – юриспруденция

Квалификация – юрист.