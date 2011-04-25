prozorow

Игорь prozorow

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Практикующий юрист, Аспирант

Резюме

Прозоров Игорь Анатольевич

Телефон: 8 915 76 87 327

E-mail: [email protected]

Адрес: г. Владимир, ул. Сущевская 50,5.

Дата и место рождения: 11 января 1989, Владимир

Семейное положение: холост

ОПЫТ РАБОТЫ: по специальности Юрист 2 года

Опыт в написании работ более 4 лет

Пишу по всем дисциплинам и направлениям юриспруденции

Не пользуюсь составлением работы из нескольких скаченых, гарантия

Пользуюсь современной литературой и нормативно правовыми актами

ОБРАЗОВАНИЕ:

2006-2011. Владимирский государственный университкт

Специализация – юриспруденция

Квалификация – юрист.

Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $3
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $10
нет рейтинга