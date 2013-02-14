prtula

Дмитрий prtula

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Логотип для софтерной компании

    В аттаче изложены общие пожелания. Все, что непонятно или необходимо дополнить - спрашивайте, на все вопросы отвечу Что хочу увидеть от вас - примеры работ, порядок цен, сроки

    Логотипы и Знаки33 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн для мобильных устройств

    Требуется разработать несколько дизайнов для разных приложений (ориентировочно, 5-6шт, и все однообразные). Приложения мелкие, не более 5 активностей, но, надо делать под разные устройства (ифон, ипад, ондроед: смартфоны, планшеты, винФон). Возможно, потребуется нарисовать иконки ...

    Дизайн мобильных приложений8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад