В аттаче изложены общие пожелания. Все, что непонятно или необходимо дополнить - спрашивайте, на все вопросы отвечу Что хочу увидеть от вас - примеры работ, порядок цен, сроки
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Закрыт
12 лет назад
В аттаче изложены общие пожелания. Все, что непонятно или необходимо дополнить - спрашивайте, на все вопросы отвечу Что хочу увидеть от вас - примеры работ, порядок цен, сроки
Требуется разработать несколько дизайнов для разных приложений (ориентировочно, 5-6шт, и все однообразные). Приложения мелкие, не более 5 активностей, но, надо делать под разные устройства (ифон, ипад, ондроед: смартфоны, планшеты, винФон). Возможно, потребуется нарисовать иконки ...