frontEnd разработчик. HTML, CSS (Less/Sass, Bootsrap), JavaScript (ES5/ES6, jQuery)

Занимаюсь front end разработкой, Хорошо владею языками html5, css3, javascript. Использую препроцессоры sass и less (предпочтения отдаю Sass). Пользуюсь сборщиком gulp для более качественно разработки и поддержки проекта. JS синтаксис как 5-ый так и 6-ой. Для кроссбраузерности использую babel. Имею опыт с библиотеками bootstrap и jquery но использую их только при необходимости, т.к. современный css3, препроцессоры и js ES6 решают большинство задач.