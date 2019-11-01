prudomanov

Изменить текст на логотипах в форматах svg и png Нужно заменить с LEVEL TRAVEL на TOUR SALE Естественно иконка так и должна остаться по середине. Размеры должны остаться такими же как на оригиналах.
- Логотипы и Знаки7 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! Требуется создать 4 современные иконки для сайта. Их расположения и принадлежность по ссылке: https://go.airlines.aero/H От вас цена и сроки. С космическими ценниками на Иконки))) не ко мне. Любители и те кто не понимает в чем суть работы, так ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен3 года назад
Добрый день! Требуется создать 4 современные иконки для сайта. Их расположения и принадлежность по ссылке: https://go.airlines.aero/H От вас цена и сроки. С космическими ценниками на Иконки))) не ко мне. Фон: прозрачный Цвет: #f4720f Размер: 70×70 Вес: 3 кбИконки и Пиксель-арт5 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Требуется обновить андроид приложение. Последний раз это делалось при релизе в 2017 году. 1) На данный момент нужно протестировать на баги 2) Убрать ошибки если имеются 3) Обновить рекомендуемые параметре гуглом (если имеются) 4) Поставить AppMetrica - Яндекс 4) Собрать ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен3 года назад
Призыв клиента к покупке ЖД билета, после того как он не нашел подходящий авиаперелет. Текст на баннере: Не нашли подходящий авиабилет? Купите билет на поезд онлайн! Размер баннера: 728x90 Вес максимальной легкийБаннеры9 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день. Требуется устранить конфликт стилей. 1) При загрузки сайта, всплывает на всю страницу иконка черная от поисковой формы, потом она исчезает. Нужно найти причину и устранить. 2) При поиски билетов и прокрутки страницы вниз, всплывает дополнительное поле ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
В общем тема такая, нужен бекграунд картинка из 2х цветов. Плавно переходящий из синего в белый. Синий цвет в верху баннера, белый цвет внизу баннера. Код синего: #02458d Размер 1800х600 По ценники беру наименьший, так как работа реально копеечная.Баннеры3 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется устранить конфликт стилей wordpress и виджета поиска билетов. Нужно поправить стили на сайте, протестировать виджет поиска, и привести все в нормальное состояние. По цене и срокам выбираем наименьшееСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день.Необходимо собрать виджет отзывов от Trustpilot. Я так понимаю все берем отсюда : https://github.com/mauriziopireddu/trustpilot-widget Интегрируем наши отзывы отсюда: https://ru.trustpilot.com/review/airlines.aero Делаем на прозрачном бекграунде и естественно на Русском языке для сайта: https://airlines.aero/Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Требуется изменить цветовую гамму в календаре виджета поиска билетов. Сделать необходимо ее точно так же как на сайте доноре. Мы не меняем сам календарь и его функционал, меняем только цвета так же как на сайте что ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется устранить конфликт стилей wordpress и виджета поиска билетов. Нужно поправить стили на сайте, протестировать виджет поиска, и привести все в нормальное состояние. Ссылка на сайт: https://поезда.сайт По цене и срокам выбираем наименьшееСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $15
Правки в стилях wordpressСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется устранить конфликт стилей wordpress и виджета поиска билетов.После установки виджета, сайт стал кривой, а так же сам виджет работает с багами. Нужно поправить стили на сайте, протестировать виджет поиска, и привести все в нормальное состояние. Ссылка ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день. Требуется устранить конфликт стилей wordpress и виджета поиска билетов. После установки виджета, сайт стал кривой, а так же сам виджет работает с багами. Нужно поправить стили на сайте, протестировать виджет поиска, и привести все в нормальное ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт4 года назад
- $15
Необходимо создать акканут в Google Adwords на свои реальные данные и на новую почту, которую вы передадите мне. Добиться одобрения первого объявления, пополнить баланс любым способом на 500 рублей (оплачивается отдельно) и запустить рекламу. Дождаться ...Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $15
Необходимо создать акканут в Google Adwords на свои реальные данные и на новую почту, которую вы передадите мне. Добиться одобрения первого объявления, пополнить баланс любым способом на 500 рублей (оплачивается отдельно) и запустить рекламу. Дождаться как пройдет ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен4 года назад
Пожалуйста, прежде чем предлагать услуги, читайте задание! Необходимо сделать на WL от Travelpayouts Футер и Хедер идентичный нашему основному сайту. Логотип, менюшка, тексты, размеры и цветовая гамма. Если вы в теме и работали с WL от Travelpayouts а ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт5 лет назад
1 Отзывы должны выводится слайдером на главной сайта ( пример слайдера смотреть на сайте: вантутрип в разделе поезда) 2 В отзывах должен быть рейтинг звездочками от 1 до 5 3 Любой посетитель сайта может написать отзыв и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Требуется создать лого для сайта: https://flot.aero Лого должно быть максимально схоже с логотипом компании Аэрофлот. Обязательно нужен триколор.Слоган не нужен, не нужен герб.Возможно доработать наше лого, добавить в него триколор.Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт5 лет назад