prudomanov

Павел Рудоманов prudomanov

 
33 годаРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Создать современные иконки для сайта

    Добрый день! Требуется создать 4 современные иконки для сайта. Их расположения и принадлежность по ссылке: https://go.airlines.aero/H От вас цена и сроки. С космическими ценниками на Иконки))) не ко мне.  Любители и те кто не понимает в чем суть работы, так ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создать современные иконки для сайта.

    Добрый день! Требуется создать 4 современные иконки для сайта. Их расположения и принадлежность по ссылке: https://go.airlines.aero/H От вас цена и сроки. С космическими ценниками на Иконки))) не ко мне.  Фон: прозрачный Цвет: #f4720f Размер: 70×70 Вес: 3 кб

    Иконки и Пиксель-арт5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Внести изменения и обновить андроид приложение.

    Добрый день! Требуется обновить андроид приложение. Последний раз это делалось при релизе в 2017 году. 1) На данный момент нужно протестировать на баги 2) Убрать ошибки если имеются 3) Обновить рекомендуемые параметре гуглом (если имеются) 4) Поставить AppMetrica - Яндекс 4) Собрать ...

    Android
    Мобильные приложения1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Требуется создать продающий баннер

    Призыв клиента к покупке ЖД билета, после того как он не нашел подходящий авиаперелет. Текст на баннере: Не нашли подходящий авиабилет? Купите билет на поезд онлайн! Размер баннера: 728x90 Вес максимальной легкий

    Баннеры9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Устранить конфликт формы поиска и стилей на вордпресс

    Добрый день. Требуется устранить конфликт стилей. 1) При загрузки сайта, всплывает на всю страницу иконка черная от поисковой формы, потом она исчезает. Нужно найти причину и устранить. 2) При поиски билетов и прокрутки страницы вниз, всплывает дополнительное поле ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать простенький двухцветный баннер.

    В общем тема такая, нужен бекграунд картинка из 2х цветов. Плавно переходящий из синего в белый. Синий цвет в верху баннера, белый цвет внизу баннера. Код синего: #02458d Размер 1800х600 По ценники беру наименьший, так как работа реально копеечная.

    Баннеры3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Устранить конфликт стилей wordpress

    Требуется устранить конфликт стилей wordpress и виджета поиска билетов.  Нужно поправить стили на сайте, протестировать виджет поиска, и привести все в нормальное состояние. По цене и срокам выбираем наименьшее

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать Trustpilot виджет для сайта

    Добрый день.Необходимо собрать виджет отзывов от Trustpilot. Я так понимаю все берем отсюда : https://github.com/mauriziopireddu/trustpilot-widget Интегрируем наши отзывы отсюда: https://ru.trustpilot.com/review/airlines.aero Делаем на прозрачном бекграунде и естественно на Русском языке для сайта: https://airlines.aero/

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Изменить цветовую гамму в календаре виджета на сайте.

    Добрый день! Требуется изменить цветовую гамму в календаре виджета поиска билетов. Сделать необходимо ее точно так же как на сайте доноре. Мы не меняем сам календарь и его функционал, меняем только цвета так же как на сайте что ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Устранить конфликт стилей wordpress

    Требуется устранить конфликт стилей wordpress и виджета поиска билетов.  Нужно поправить стили на сайте, протестировать виджет поиска, и привести все в нормальное состояние. Ссылка на сайт: https://поезда.сайт По цене и срокам выбираем наименьшее

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Устранить конфликт стилей wordpress

    Требуется устранить конфликт стилей wordpress и виджета поиска билетов.После установки виджета, сайт стал кривой, а так же сам виджет работает с багами. Нужно поправить стили на сайте, протестировать виджет поиска, и привести все в нормальное состояние. Ссылка ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Устранить конфликт стилей wordpress

    Добрый день. Требуется устранить конфликт стилей wordpress и виджета поиска билетов. После установки виджета, сайт стал кривой, а так же сам виджет работает с багами. Нужно поправить стили на сайте, протестировать виджет поиска, и привести все в нормальное ...

    WordPress
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать аккаунт Google Adwords

    $15

    Необходимо создать акканут в Google Adwords на свои реальные данные и на новую почту, которую вы передадите мне. Добиться одобрения первого объявления, пополнить баланс любым способом на 500 рублей (оплачивается отдельно) и запустить рекламу. Дождаться ...

    Google Ads
    Контекстная реклама4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать аккаунт Google Adwords

    $15

    Необходимо создать акканут в Google Adwords на свои реальные данные и на новую почту, которую вы передадите мне. Добиться одобрения первого объявления, пополнить баланс любым способом на 500 рублей (оплачивается отдельно) и запустить рекламу. Дождаться как пройдет ...

    Google Ads
    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Требуется внести правки в WL от Travelpayouts

    Пожалуйста, прежде чем предлагать услуги, читайте задание!  Необходимо сделать на WL от Travelpayouts Футер и Хедер идентичный нашему основному сайту.  Логотип, менюшка, тексты, размеры и цветовая гамма.  Если вы в теме и работали с WL от Travelpayouts а ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется создать систему отзывов на сайт.

    1 Отзывы должны выводится слайдером на главной сайта ( пример слайдера смотреть на сайте: вантутрип в разделе поезда)  2 В отзывах должен быть рейтинг звездочками от 1 до 5  3 Любой посетитель сайта может написать отзыв и ...

    WordPressНаписать отзыв
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Создание лого

    Добрый день! Требуется создать лого для сайта: https://flot.aero Лого должно быть максимально схоже с логотипом компании Аэрофлот. Обязательно нужен триколор.Слоган не нужен, не нужен герб.Возможно доработать наше лого, добавить в него триколор.

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
vlad5ss
35 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 отзывов(-1)
$20
2 балла
3 года назад
Внести изменения и обновить андроид приложение.
Да ничего не оплатил. Не рекомендую. Не знает что надо сделать сам!!
OK
Ответный отзыв
wmdesigner
Александр 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$7
10 баллов
4 года назад
Изменить цветовую гамму в календаре виджета на сайте.
Отличный онлайн. Оплата как договаривались. Надеюсь в будущем в крупных проектах поработаем.
Спасибо, работа выполнена качественно и оперативно++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ответный отзыв
romakondrashev
24 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$15
10 баллов
4 года назад
Правки в стилях wordpress
Снова всё хорошо. Своевременная оплата и всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству!
Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
romakondrashev
24 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$15
10 баллов
4 года назад
Устранить конфликт стилей wordpress
Чётко поставленная задача и своевременная оплата работы. Сработались!
С Романом работать одно удовольствие, постоянно на связи, правки делаются моментально. Спасибо.
Ответный отзыв
melas
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
$5
10 баллов
4 года назад
Создать аккаунт Google Adwords
Спасибо, было приятно поработать!
Качественное и быстрое выполнение задания.
Ответный отзыв