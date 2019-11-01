prudomanov

Добрый день! Требуется создать 4 современные иконки для сайта. Их расположения и принадлежность по ссылке: https://go.airlines.aero/H От вас цена и сроки. С космическими ценниками на Иконки))) не ко мне. Любители и те кто не понимает в чем суть работы, так ...