Екатерина Прус prusekaterina8prusekaterina8
29 летУкраина/Городня
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Переводчик с\на англ/укр/рус
Обладаю уровнем магистра английского языка. 4 года опыта работы учителем английского. Опыт общения с носителями английского языка. Грамматически идеально подкована, приличный словарный запас. Обхожу кальку стороной, внимательна к деталям, тщательно подхожу к выполнению работы. Скорость обеспечена.
Портфолио
- Приготування їжі93 просмотра
Переводы
нет отзывов
$6/час
от $15от 5 часов
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