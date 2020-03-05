Переводчик с\на англ/укр/рус

Обладаю уровнем магистра английского языка. 4 года опыта работы учителем английского. Опыт общения с носителями английского языка. Грамматически идеально подкована, приличный словарный запас. Обхожу кальку стороной, внимательна к деталям, тщательно подхожу к выполнению работы. Скорость обеспечена.