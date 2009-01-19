prvladimir

Владимиров Владимир prvladimirprvladimir
52 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Разработка софта и БД. Полный цикл от ТЗ до техподдержки после внедрения
Полный цикл разработки софта для БД Oracle , Firebird (оформление технического задания, составление схемы Базы Данных средствами Erwin, разработка и сопровождение софта,написание инструкции для пользователей, помощь во внедрении.
Разработка утилит и сервисных программ
Любая форма оформления сотрудничества и оплаты.
15 летний опыт успешной профессиональной деятельности
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