prvladimir

Разработка софта и БД. Полный цикл от ТЗ до техподдержки после внедрения

Полный цикл разработки софта для БД Oracle , Firebird (оформление технического задания, составление схемы Базы Данных средствами Erwin, разработка и сопровождение софта,написание инструкции для пользователей, помощь во внедрении.

Разработка утилит и сервисных программ

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