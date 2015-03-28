Практический психолог, переводчик
Опыт в сфере психологии:
- очное психологическое консультирование;
- консультирование и коучинг по скайпу;
- составление программ тренингов;
- проведение тренингов, терапевтических групп, мастер-классов по различной тематике;
- преподавание в ВУЗах.
Опыт в переводческой сфере:
- письменные переводы англ-русский;
- составление занятий английским языком с дошкольниками, школьниками и студентами;
- проведение репетиторских занятий по английском языку с детьми и взрослыми.
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