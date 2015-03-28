prytkovaep

Евгения prytkovaep

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Практический психолог, переводчик

Опыт в сфере психологии:

-  очное психологическое консультирование;

- консультирование и коучинг по скайпу;

- составление программ тренингов;

- проведение тренингов, терапевтических групп, мастер-классов по различной тематике;

- преподавание в ВУЗах.

Опыт в переводческой сфере:

- письменные переводы  англ-русский;

- составление занятий английским языком с дошкольниками, школьниками и студентами;

- проведение репетиторских занятий по английском языку с детьми и взрослыми.

Рекрутинг (HR)
нет отзывов
$50/час
от 5 дней
нет рейтинга