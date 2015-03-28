Практический психолог, переводчик

Опыт в сфере психологии:

- очное психологическое консультирование;

- консультирование и коучинг по скайпу;

- составление программ тренингов;

- проведение тренингов, терапевтических групп, мастер-классов по различной тематике;

- преподавание в ВУЗах.

Опыт в переводческой сфере:

- письменные переводы англ-русский;

- составление занятий английским языком с дошкольниками, школьниками и студентами;

- проведение репетиторских занятий по английском языку с детьми и взрослыми.