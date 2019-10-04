Web-design, таргетинг, создание и продвижение сайтов

1,5 года работала в компании по созданию и продвижению сайтов. Получив достаточно опыта, ушла в свободное плавание. Сейчас принимаю заказы на услуги по продвижению бизнеса в интернете.Что я могу сделать для вас и вашего бизнеса:

- разработка дизайна Landing Page, сайта-визитки, интернет-магазина;

- создание сайта на конструкторе Tilda;

- настройка и ведение рекламной кампании Яндекс Директ;

- настройка таргетированой рекламы VK, Facebook, Instagram;

- создание видео креатива для stories Instagram (15 сек);

- настройка и наполнение инетрнет-магазинов на базе Opencart;

- SEO оптимизация сайта.

Меня отличают такие качества, как перфекционизм и ответственность - а это значит, что к каждому заказу я отношусь с трепетом и индивидуальным подходом.