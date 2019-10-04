1,5 года работала в компании по созданию и продвижению сайтов. Получив достаточно опыта, ушла в свободное плавание. Сейчас принимаю заказы на услуги по продвижению бизнеса в интернете.Что я могу сделать для вас и вашего бизнеса:
- разработка дизайна Landing Page, сайта-визитки, интернет-магазина;
- создание сайта на конструкторе Tilda;
- настройка и ведение рекламной кампании Яндекс Директ;
- настройка таргетированой рекламы VK, Facebook, Instagram;
- создание видео креатива для stories Instagram (15 сек);
- настройка и наполнение инетрнет-магазинов на базе Opencart;
- SEO оптимизация сайта.
Меня отличают такие качества, как перфекционизм и ответственность - а это значит, что к каждому заказу я отношусь с трепетом и индивидуальным подходом.
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