ps_sa

Антон ps_sa

 
33 годаРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • HTML CSS Верстка

    Необходимо сверстать лендинг. Ориентировочно 15 экранов в формате лендинга. Работа в GitLab с Pull Request. Адаптивная верстка с mobile-first по мокапу из Figma Сложные анимации: отсутствуют Верстка на ReactJs и CSS-in-JS: приветствуется

    HTMLCSSFigma
    HTML-верстка22 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Инфографика

    Имеется текст и концепт, необходим дизайнер, который сможет превратить их в [b][u]качественную инфографику[/u][/b]. [b]Кратко[/b]: инфографика предназначена для презентации продукта. [b]Стиль[/b]: умеренно строгий [b]Дедлайн[/b]: 1-3 дня. [b]Контент[/b]: [list][*]Несколько социальных графов (Lines and dots схемы, похожие на карту компьютерной сети), [*]Немного ...

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Таргетинг Instagram

    Добрый день! Необходим человек который будет вести рекламные кампании магазина доставки продуктов питания. Пока проект тестовый - маркетинговый бюджет ограничен 30к рублей\месяц. В сентябре, после прохождения тестов увеличим до 100к

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад