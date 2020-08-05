Необходимо сверстать лендинг. Ориентировочно 15 экранов в формате лендинга. Работа в GitLab с Pull Request. Адаптивная верстка с mobile-first по мокапу из Figma Сложные анимации: отсутствуют Верстка на ReactJs и CSS-in-JS: приветствуется