Сергей, добрый день! Необходима high poly 3d модель персонажа. Реального человека, все текстуры мы предоставим.
- 3D-графика1 заявкаЗакрыт2 года назад
Необходимо сверстать лендинг. Ориентировочно 15 экранов в формате лендинга. Работа в GitLab с Pull Request. Адаптивная верстка с mobile-first по мокапу из Figma Сложные анимации: отсутствуют Верстка на ReactJs и CSS-in-JS: приветствуетсяHTML-верстка22 заявкиЗакрыт2 года назад
Имеется текст и концепт, необходим дизайнер, который сможет превратить их в [b][u]качественную инфографику[/u][/b]. [b]Кратко[/b]: инфографика предназначена для презентации продукта. [b]Стиль[/b]: умеренно строгий [b]Дедлайн[/b]: 1-3 дня. [b]Контент[/b]: [list][*]Несколько социальных графов (Lines and dots схемы, похожие на карту компьютерной сети), [*]Немного ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! Необходим человек который будет вести рекламные кампании магазина доставки продуктов питания. Пока проект тестовый - маркетинговый бюджет ограничен 30к рублей\месяц. В сентябре, после прохождения тестов увеличим до 100кСоциальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходима реклама в Instagram. Магазин доставки продуктов питания.Социальные сети (SMM и SMO)26 заявокЗакрыт3 года назад