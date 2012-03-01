Выполню телефонные продажи любой сложности!

Специализация: Менеджмент / Менеджер проектов

Дополнительные специализации: Реклама и Маркетинг / Телемаркетинг и продажи по телефону, Разработка сайтов / Верстка, Аутсорсинг и консалтинг / Ввод и обработка данных/текста, Тексты / Расшифровка аудио и видеозаписей

Ключевые слова: холодные звонки, телемаркетинг, исходящие звонки, звонки, call-center, call – centr, колл – центр, call – центр, менеджер, скрипт звонка

Опыт работы:

01.03.2012 – по настоящее время: Частный фрилансер

Оператор по телемаркетингу, Менеджер по продажам, Менеджер проектов, SEO-оптимизатор, SMM (маркетинг в соцсетях), Веб-программирование, Верстка, Доработка сайтов, Контент-менеджер, Контекстная реклама, Виртуальный ассистент, Сбор и обработка информации, Расшифровщик аудио и видеозаписей, Постинг

- Холодный обзвон клиентов с целью: назначения встречи, актуализации базы, отправки коммерческого предложения и другие цели. Выявление лиц, принимающих решение (ЛПР); выявление интереса к услугам и потенциал покупателя к покупке/заключению договора или соглашения. Приглашение на выставки (форумы, конференции и проч) и прочее. Консультация клиента по предоставленному сценарию разговора и технической информации. Прием и обработки входящих звонков. Составление скрипта или сценария разговоров для холодных звонков с последующей консультацией заказчика по его внедрению. Ведение отчетности. Разбор аудиозаписей и тренинги для операторов, выявление ошибок менеджеров, удаленный аудит менеджеров;

- Оценка специфики и бизнес-возможностей компании-заказчика; анализ успешности фирм-конкурентов; подбор персонала с минимальным опытом работы или без него; сбор и обработка информации; распределение звонков, ведение телефонных переговоров; информирование постоянных клиентов о новинках компании;

- Ведение Web проектов; разработка, верстка поддержка сайтов компании; представление бренда компании в Интернет, модерирование; e-mail маркетинг; работа с хостинг провайдерами;

- Продвижение в социальных сетях: ВКонтакте, Однокласники, Twitter, Facebook;

- Разработка стратегии продвижения. Изменение структуры сайтов‚ HTML-верстка‚ CSS‚ PHP изменение и обновление контента. Изучение целевой аудитории. Разработка комплексной рекламной компании; продвижение сайтов в поисковых системах Google / Yandex [Top-1 Top-3 Top-10]. SEO внутренняя и внешняя оптимизация сайта; SEO-копирайтинг: Написание seo-ориентированных материалов для сайта; работа с биржами (ссылки/статьи): составление анкоров‚ покупка ссылок. Аналитика сайта (вебмастер google/yandex); анализ сайтов конкурентов. Контекстная реклама Google AdWords / Direct Yandex. Баннерная реклама;

- Вёрстка сайтов идентично макету; стандарты W3C (HTML5, XHTML 1.1, XHTML 1.0 Strict, CSS3); вендорные CSS свойства; кроссбраузерность (IE 6-9, Opera 9+, FireFox 3+, Safari 5, Chrome); платформы: Windows, Mac OS, Ubuntu, iOs, Android. Минимизация «лишнего» кода. Внутренняя оптимизация для поисковых машин; оптимизация скорости загрузки страниц. Верстка email-шаблонов;

- Полноценное наполнение текстовой, графической и другими видами информации сайты; размещение на сайте информации о продуктах компании, подбор и редактирование иллюстраций, верстка новых страниц сайта, ежедневное обновление информации, отслеживание ее актуальности; проверка и редактирование готового материала; поиск интересной информации, написание статей и обзоров; модерация форума;

- Расшифровка записей интервью, семинаров, лекций, пресс-конференций круглого стола, переговоров, заседаний, выступлений и собраний;

- Постинг на форумах, блогах, досках объявлений, в социальных сетях, как по предоставленной базе, так и на тематических площадках, используя ручной поиск; обход блокировки со стороны ресурса.

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01.02.2007 - 01.02.2012: Частная предпринимательская деятельность - Интернет магазин товаров для похудения и косметической продукции

Руководитель

- Создание удобной и понятной для пользователя структуры сайта. Работы по Юзабилити;

- Написание технического задания для разработчиков, по внедрению новых модулей и возможностей, тестирование и контроль выполнения технического задания;

- Внутренняя оптимизация Интернет-магазина;

- Создание симантического ядра, мета-теги, перелинковка, наполнение качественным контентом, работа с изображениями;

- Поисковая оптимизация сайта, продвижение по ВЧ, СЧ и НЧ запросам в Google и Яндекс. Работа с биржами ссылок, статей, блогов. Анализ эффективности различных методов продвижения. Отслеживание изменений в алгоритмах ПС. Google Analytics;

- Работа с контекстной рекламой: Google Adwords. Яндекс Директ. Анализ эффективности;

- Анализ сайтов - конкурентов их методов продвижения;

- Использование других способов интернет-продаж: Яндекс.Маркет, тизерная реклама, размещение рекламных баннеров на различных порталах, написание и размещение рекламных PR статей;

- Работа с социальными сетями, продвижение товаров сайта в социальных сетях: Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter, Youtube;

- Обучения персонала интернет-магазина (коучинг): служба приёма заказов, логистика, контроль поступления денежных средств;

- Взаимодействие с фрилансерами (сторонними исполнителями): копирайтерами и программистами;

- Составление плана развития магазина, бюджетирование, отчёты по выполнению планов;

- За 6 лет интернет-магазин увеличил свой товарооборот более чем в 10 раз.