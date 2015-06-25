Делаю сайты дешево, быстро и качественно — выберите любые два параметра )
Качественная верстка, jQuery, различные CMS
Основные характеристики готовой страницы:
Адаптация к Drupal 6/7 или WP 3
SEO-оптимизация
Верстка, естественно, блочная (div) – резиновая или фиксированная
Кроссбраузерность – IE 7+, Firefox, Chrome, Safari, Opera, iOS, Android (IE 6 за отд. плату)
Валидность W3C
Оптимизированная графика, использование спрайтов
Использование любых шрифтов, кроссбраузерно
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Портфолио
- Сайт с шаблонами Drupal105 просмотров