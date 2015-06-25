psd2css

Александр Тишинский psd2css

 
41 годРоссия/Тюмень
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Делаю сайты дешево, быстро и качественно — выберите любые два параметра )

Качественная верстка, jQuery, различные CMS

Основные характеристики готовой страницы:

Адаптация к Drupal 6/7 или WP 3

SEO-оптимизация

Верстка, естественно, блочная (div) – резиновая или фиксированная

Кроссбраузерность – IE 7+, Firefox, Chrome, Safari, Opera, iOS, Android (IE 6 за отд. плату)

Валидность W3C

Оптимизированная графика, использование спрайтов

Использование любых шрифтов, кроссбраузерно

AndroidiOSDrupaljQuerySEO-оптимизация
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