psd_gansta

Богдан psd_gansta

 
23 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Обработка фото и не только!

Студент сидит без денег, потому на заказы делаю упор и зарабатываю себе на мивинку.

Навыки ПК:

 

Владения ПК на уровне уверенного пользователя.

 

Хорошее владение пакетом MS Office. 

Самоучка по графическому редактору Photoshop, владение хорошее(могу обрабатывать фото средней сложности).

 Уверенная работа с браузерами. Быстрая скорость печати на клавиатуре.

Связь:

Телеграмм: @samogonchik1337

Skype: gorovy_bogdan

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Отзывы заказчиков

Suworoff
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Потестировать сайт на ошибки
Всё отлично, спасибо!
Все прошло хорошо. Немного были затруднения по оплате, но это уже была вина с моей стороны. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
artmandmitriy
45 лет
7 лет в сервисе
Был
день назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Найти картинки в Интернете
Работа была выполнены быстро и качественно. Спасибо. Рекомендую.
ТЗ было поставлено четко и ясно, оплата была выполнена вовремя. Рекомендую данного заказчика.
Ответный отзыв