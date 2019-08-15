Обработка фото и не только!
Студент сидит без денег, потому на заказы делаю упор и зарабатываю себе на мивинку.
Навыки ПК:
Владения ПК на уровне уверенного пользователя.
Хорошее владение пакетом MS Office.
Самоучка по графическому редактору Photoshop, владение хорошее(могу обрабатывать фото средней сложности).
Уверенная работа с браузерами. Быстрая скорость печати на клавиатуре.
Связь:
Телеграмм: @samogonchik1337
Skype: gorovy_bogdan
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
6 лет назад
Всё отлично, спасибо!
Ответный отзыв
Все прошло хорошо. Немного были затруднения по оплате, но это уже была вина с моей стороны. Спасибо за сотрудничество!
$8
10 баллов
6 лет назад
Работа была выполнены быстро и качественно. Спасибо. Рекомендую.
Ответный отзыв
ТЗ было поставлено четко и ясно, оплата была выполнена вовремя. Рекомендую данного заказчика.