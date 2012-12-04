Сейчас существует 3 версии на доменных зонах: http://www.grasys.ru/ http://www.grasys.com/ http://www.grasys.kz/ Нам нужно, добавить +3 версии сайта (немецкой, французской, испанской): http://www.grasys.com/de/ http://www.grasys.com/fr/ http://www.grasys.com/es/ Сайт создан на CMS - 1c-bitrix 1. Для новых версий сайта переименовать меню (горизонтально, вертикальное, подразделы), и все существующие тексты-элементы кроме ...