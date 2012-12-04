pseopseo

Виктор Нагайцев pseopseo

 
37 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Наполнить 3 языковых версии сайта

    $250

    Необходимо наполнить 3 языковых версии сайта (немецкая, французская, испанская), контент предоставляется, все исходники если потребуются тоже. Сайт на движке 1с-bitrix. Сайт выложен на тестовый сервер и доступен по адресам: http://gr.spromoteam.com/de/ http://gr.spromoteam.com/fr/ http://gr.spromoteam.com/es/ Цена за одну добавленную\наполненную страницу 10 руб., ...

    Битрикс
    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать новые версии сайта

    $250

    Сейчас существует 3 версии на доменных зонах: http://www.grasys.ru/ http://www.grasys.com/ http://www.grasys.kz/ Нам нужно, добавить +3 версии сайта (немецкой, французской, испанской): http://www.grasys.com/de/ http://www.grasys.com/fr/ http://www.grasys.com/es/ Сайт создан на CMS - 1c-bitrix 1. Для новых версий сайта переименовать меню (горизонтально, вертикальное, подразделы), и все существующие тексты-элементы кроме ...

    Битрикс
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад