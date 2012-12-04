Требуется верстка и натяжка на систему управления 1с-битрикс. За оперативность и скорость выполнения - бонус. Оплата по факту выполненных работ. icq 404908054
- $250Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $250
Необходимо наполнить 3 языковых версии сайта (немецкая, французская, испанская), контент предоставляется, все исходники если потребуются тоже. Сайт на движке 1с-bitrix. Сайт выложен на тестовый сервер и доступен по адресам: http://gr.spromoteam.com/de/ http://gr.spromoteam.com/fr/ http://gr.spromoteam.com/es/ Цена за одну добавленную\наполненную страницу 10 руб., ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Сейчас существует 3 версии на доменных зонах: http://www.grasys.ru/ http://www.grasys.com/ http://www.grasys.kz/ Нам нужно, добавить +3 версии сайта (немецкой, французской, испанской): http://www.grasys.com/de/ http://www.grasys.com/fr/ http://www.grasys.com/es/ Сайт создан на CMS - 1c-bitrix 1. Для новых версий сайта переименовать меню (горизонтально, вертикальное, подразделы), и все существующие тексты-элементы кроме ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад